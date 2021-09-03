В США мужчина натирал беконом дом мусульман и попал в полицию

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Летом 2021 года в Лас-Вегасе полицейские задержали 58-летнего Рики Увича, который натирал сырым беконом дом соседей мусульман. Члены мусульманской семьи пожаловалось полицейским на преследование и притеснения со стороны соседа и предоставили видео, в котором он натирает беконом дверную ручку, поручни и стену их дома. Мужчина также вешал бекон на их машину и выкрикивал нецензурные выражения и угрозы.
Мусульманская семья не заявляла на мужчину в полицию первой и некоторое время пыталась подружиться с ним. Однако он отказывался идти на контакт. В конечном итоге мужчина сам позвонил стражам правопорядка и заявил, что его соседи террористы.
Полицейские связались с мусульманской семьей. Семья показала офицерам видео, на котором видно, как американец натирает их дом свининой, которую мусульманам запрещено употреблять в пищу. Таким образом у прибывших по вызову Увича полицейских оказались улики против него же самого.
Мужчина был задержан по обвинениям в преследовании и причинении неудобств, основанных на расовой, этнической или религиозной ненависти. Американец заявил, что его раздражают члены этой семьи и он не любит мусульман после террористических актов, произошедших 11 сентября 2001 года.
Полицейские связались с мусульманской семьей. Семья показала офицерам видео, на котором видно, как американец натирает их дом свининой, которую мусульманам запрещено употреблять в пищу. Таким образом у прибывших по вызову Увича полицейских оказались улики против него же самого.
Мужчина был задержан по обвинениям в преследовании и причинении неудобств, основанных на расовой, этнической или религиозной ненависти. Американец заявил, что его раздражают члены этой семьи и он не любит мусульман после террористических актов, произошедших 11 сентября 2001 года.
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Или вот эта история про Спокойной ночи малыши, что бы типа в мусульманской версии Хрюши не было, смотреть-то им на свинью никаким Кораном не запрещено.
Может я конечно ошибаюсь, поправьте, кто знает больше...