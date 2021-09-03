В США мужчина натирал беконом дом мусульман и попал в полицию

Мусульманская семья не заявляла на мужчину в полицию первой и некоторое время пыталась подружиться с ним. Однако он отказывался идти на контакт. В конечном итоге мужчина сам позвонил стражам правопорядка и заявил, что его соседи террористы.



Полицейские связались с мусульманской семьей. Семья показала офицерам видео, на котором видно, как американец натирает их дом свининой, которую мусульманам запрещено употреблять в пищу. Таким образом у прибывших по вызову Увича полицейских оказались улики против него же самого.



Мужчина был задержан по обвинениям в преследовании и причинении неудобств, основанных на расовой, этнической или религиозной ненависти. Американец заявил, что его раздражают члены этой семьи и он не любит мусульман после террористических актов, произошедших 11 сентября 2001 года.