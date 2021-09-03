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В США мужчина натирал беконом дом мусульман и попал в полицию

В США мужчина натирал беконом дом мусульман и попал в полицию (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2021 12:22
Метки: бекон   видео   конфликт   мусульмане   полиция   религия   сша   
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Летом 2021 года в Лас-Вегасе полицейские задержали 58-летнего Рики Увича, который натирал сырым беконом дом соседей мусульман. Члены мусульманской семьи пожаловалось полицейским на преследование и притеснения со стороны соседа и предоставили видео, в котором он натирает беконом дверную ручку, поручни и стену их дома. Мужчина также вешал бекон на их машину и выкрикивал нецензурные выражения и угрозы.
Мусульманская семья не заявляла на мужчину в полицию первой и некоторое время пыталась подружиться с ним. Однако он отказывался идти на контакт. В конечном итоге мужчина сам позвонил стражам правопорядка и заявил, что его соседи террористы.

Полицейские связались с мусульманской семьей. Семья показала офицерам видео, на котором видно, как американец натирает их дом свининой, которую мусульманам запрещено употреблять в пищу. Таким образом у прибывших по вызову Увича полицейских оказались улики против него же самого.

Мужчина был задержан по обвинениям в преследовании и причинении неудобств, основанных на расовой, этнической или религиозной ненависти. Американец заявил, что его раздражают члены этой семьи и он не любит мусульман после террористических актов, произошедших 11 сентября 2001 года.

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Метки: бекон   видео   конфликт   мусульмане   полиция   религия   сша   
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11  комментариев
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40k
Raush 42 минуты назад
Я вот все никак не пойму, им же есть свинину нельзя, но при этом (насколько я вообще в курсе) нигде не сказано, что нельзя использовать свинью в другом смысле, ну например (даже незнаю) жир в качестве смазки для чего-либо...
Или вот эта история про Спокойной ночи малыши, что бы типа в мусульманской версии Хрюши не было, смотреть-то им на свинью никаким Кораном не запрещено.
Может я конечно ошибаюсь, поправьте, кто знает больше...
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28k
АнтонПолднев 21 минуту назад
Хто? Я?
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4k
livaneth 45 минут назад
В тюрьме он будет единственным белым атеистом на 1000 негров мусульман. Удачи ему!
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20k
hebpat 54 минуты назад
надо было сказать что это баранина
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142
RUSSfan 59 минут назад
На Киркорова смахивает
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24k
Батончик с маком Час назад
Интересное как муслимы отличают свинятину от другого мяса, они же её никогда не ели и не знают как выглядит
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367
alex Час назад
Кровушкой надо было полить а не натерать мяском.
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