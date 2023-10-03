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Преподаватель колледжа в Павлодаре в "воспитательных целях" избил ученика

Преподаватель колледжа в Павлодаре в "воспитательных целях" избил ученика

Автор:
03 октября 2023 09:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Павлодар   воспитание   избиение   колледж   преподаватель   студенты   
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В Сети распространилось видео, на котором учитель избивает неизвестным предметом несовершеннолетнего студента колледжа.

Казахским педагогом, использующим устаревшие и неправильные методы воспитания, оказался Смагулов — учитель специального дисциплинарного урока.


Руководство учебного заведения пыталось скрыть инцидент, и это не первый случай, связанный с неправильным методом воспитания учеников колледжа. Ранее Смагулов "дисциплинировал" девочек-подростков заперев их на складе.


После того, как видео появилось в соцсетях Смагулова уволили.

Источник:

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Метки: Видео   Павлодар   воспитание   избиение   колледж   преподаватель   студенты   
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8  комментариев
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1k
neskaju20 45 минут назад
Ой, да че там. Какой то фигней через штаны. А раздули то.
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7k
vasilykopkov 6 минут назад
В Англии до конца 70-х 20-го века во многих учебных заведениях применялись телесные наказания. Принципиально - провинившегося пороли его же одноклассники.
Что интересно, такого количества п*доров в мелкобритании тогда не было...
Совпадение? Не думаю. :)
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10k
МихА 20 минут назад
Подумаешь по жопе пошлёпал... Значит заслужил.
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34k
Fat Lynx 53 минуты назад
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