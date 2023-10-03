Преподаватель колледжа в Павлодаре в "воспитательных целях" избил ученика

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В Сети распространилось видео, на котором учитель избивает неизвестным предметом несовершеннолетнего студента колледжа.
Казахским педагогом, использующим устаревшие и неправильные методы воспитания, оказался Смагулов — учитель специального дисциплинарного урока.
Руководство учебного заведения пыталось скрыть инцидент, и это не первый случай, связанный с неправильным методом воспитания учеников колледжа. Ранее Смагулов "дисциплинировал" девочек-подростков заперев их на складе.
После того, как видео появилось в соцсетях Смагулова уволили.
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Что интересно, такого количества п*доров в мелкобритании тогда не было...
Совпадение? Не думаю. :)
иначе смотрится?
А учителю заняться нечем ПРОСТО ТАК его пороть... За дело получил.