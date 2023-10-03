Преподаватель колледжа в Павлодаре в "воспитательных целях" избил ученика

Казахским педагогом, использующим устаревшие и неправильные методы воспитания, оказался Смагулов — учитель специального дисциплинарного урока.

Руководство учебного заведения пыталось скрыть инцидент, и это не первый случай, связанный с неправильным методом воспитания учеников колледжа. Ранее Смагулов "дисциплинировал" девочек-подростков заперев их на складе.

После того, как видео появилось в соцсетях Смагулова уволили.