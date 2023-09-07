Преподавательница уфимского колледжа обмотала голову студента скотчем на уроке

Свои действия педагог объяснила тем, что учащийся намеренно мешал вести занятия.
В соцсетях появилось видео из Уфимского автотранспортного колледжа (УАТК), в котором преподавательница обматывает одному из учащихся голову и шею скотчем. Как рассказали одногруппники, педагог пыталась утихомирить и заклеить ему рот, потому что студент изгалялся и намеренно давал неверные ответы на вопросы преподавателя.
"Это, конечно, не в порядке вещей было, но преподаватели там есть своенравные, которые не то что с детьми могут общаться грубо, но и с коллегами. Безусловно, не все, но кадры такие есть, которые ставят себя выше других. Хотя, с другой стороны, УАТК — такое место, куда идет, как мне сказал один из преподавателей в свое время, всякий сброд, не поступивший в более достойные колледжи города. Тут дело не конкретно в преподавателе, ребенке или ситуации. Это как само собой разумеющееся для места, где вечный бардак, где никому из руководства нет дела ни до чего", — прокомментировала видео бывшая сотрудница колледжа.
Источник:
Тем не менее ролик вызвал скандал и женщину уже отстранили от работы. Руководство колледжа пообещало провести проверку, по итогам которой решит, были ли действия преподавательницы оправданными.
Местные издания пишут, что героиня видео имеет безупречную репутацию и работает преподавателем в колледжах более 12 леn и имеет 2 высших образования.
"В 2014 году педагог перебралась в Уфу, а уже в 2019 году устроилась в УАТК. Она заявила о себе почти сразу, став лучшим преподавателем того года. С тех пор она участвовала во многих научных конкурсах, например, в III чемпионате Башкирии «Навыки мудрых», где заняла второе место, а уже в IV вовсе стала победителем, чем учреждение, судя по их социальным сетям, сильно гордилось", — пишет издание Ufa1.
Источник:
- Случайность или хитрый план? Падение мужчины в Техасе
- Дворник отбился от наркомана с ножом с помощью триммера
- Неудачная попытка студентов пожать руку преподавателю
- Самец гориллы оперативно решил конфликт
- Мужчина распылил пассажиру в лицо перцовый баллончик за то, что он сделал ему замечание за безбилетный проезд