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Преподавательница уфимского колледжа обмотала голову студента скотчем на уроке

Преподавательница уфимского колледжа обмотала голову студента скотчем на уроке

Автор:
07 сентября 2023 20:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Уфа   колледж   конфликт   преподаватель   скотч   студент   
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Свои действия педагог объяснила тем, что учащийся намеренно мешал вести занятия.

В соцсетях появилось видео из Уфимского автотранспортного колледжа (УАТК), в котором преподавательница обматывает одному из учащихся голову и шею скотчем. Как рассказали одногруппники, педагог пыталась утихомирить и заклеить ему рот, потому что студент изгалялся и намеренно давал неверные ответы на вопросы преподавателя.

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"Это, конечно, не в порядке вещей было, но преподаватели там есть своенравные, которые не то что с детьми могут общаться грубо, но и с коллегами. Безусловно, не все, но кадры такие есть, которые ставят себя выше других. Хотя, с другой стороны, УАТК — такое место, куда идет, как мне сказал один из преподавателей в свое время, всякий сброд, не поступивший в более достойные колледжи города. Тут дело не конкретно в преподавателе, ребенке или ситуации. Это как само собой разумеющееся для места, где вечный бардак, где никому из руководства нет дела ни до чего", — прокомментировала видео бывшая сотрудница колледжа.

Тем не менее ролик вызвал скандал и женщину уже отстранили от работы. Руководство колледжа пообещало провести проверку, по итогам которой решит, были ли действия преподавательницы оправданными.

Местные издания пишут, что героиня видео имеет безупречную репутацию и работает преподавателем в колледжах более 12 леn и имеет 2 высших образования.


"В 2014 году педагог перебралась в Уфу, а уже в 2019 году устроилась в УАТК. Она заявила о себе почти сразу, став лучшим преподавателем того года. С тех пор она участвовала во многих научных конкурсах, например, в III чемпионате Башкирии «Навыки мудрых», где заняла второе место, а уже в IV вовсе стала победителем, чем учреждение, судя по их социальным сетям, сильно гордилось", — пишет издание Ufa1.


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Метки: Видео   Уфа   колледж   конфликт   преподаватель   скотч   студент   
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5  комментариев
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5k
Трям 36 минут назад
Надо было еще битой по ибалу двинуть!
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Горожанин 17 минут назад
Зарплата педагогов - это минималка. Что хочет общество и государство? Радуйтесь тому, что есть.
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34k
Андрей Иванов 18 минут назад
Чтоб следующий раз дома не забывал
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Ваня 20 минут назад
надо было скотчем с потолку приклеить...
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