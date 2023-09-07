Преподавательница уфимского колледжа обмотала голову студента скотчем на уроке

В соцсетях появилось видео из Уфимского автотранспортного колледжа (УАТК), в котором преподавательница обматывает одному из учащихся голову и шею скотчем. Как рассказали одногруппники, педагог пыталась утихомирить и заклеить ему рот, потому что студент изгалялся и намеренно давал неверные ответы на вопросы преподавателя.

"Это, конечно, не в порядке вещей было, но преподаватели там есть своенравные, которые не то что с детьми могут общаться грубо, но и с коллегами. Безусловно, не все, но кадры такие есть, которые ставят себя выше других. Хотя, с другой стороны, УАТК — такое место, куда идет, как мне сказал один из преподавателей в свое время, всякий сброд, не поступивший в более достойные колледжи города. Тут дело не конкретно в преподавателе, ребенке или ситуации. Это как само собой разумеющееся для места, где вечный бардак, где никому из руководства нет дела ни до чего", — прокомментировала видео бывшая сотрудница колледжа.