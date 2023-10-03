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Японец напрыгал на необычный рекорд Гиннеса — за один прыжок парень прокрутил скакалку восемь раз

Японец напрыгал на необычный рекорд Гиннеса — за один прыжок парень прокрутил скакалку восемь раз

Автор:
03 октября 2023 08:51
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Япония   прыжок   рекорд Гиннеса   скакалка   удивительно   
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15-летний Кирато Хитаке поставил перед собой цель попасть в книгу рекордов, когда учился в пятом классе. И после нескольких лет тренировок и бесчисленного количества попыток у него наконец получилось!

Кстати, Кирато ведет YouTube-канал, где публикует видео с занятий и показывает невероятные финты со скакалкой.

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Метки: Видео   Япония   прыжок   рекорд Гиннеса   скакалка   удивительно   
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1  комментарий
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Алекс 44 минуты назад
напрыгал....
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