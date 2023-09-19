Можно ли считать поход к проститутке изменой?

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У простых японок на улице спросили, является ли изменой поход к "ночной бабочке"? Ответы некоторых представительниц прекрасного пола могут удивить.
Опрос простых девушек и женщин на улице в Японии.
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Кстати после "ой" грамотные русские обычно ставят знак препинания в виде крючка (,)