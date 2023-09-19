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Можно ли считать поход к проститутке изменой?

Можно ли считать поход к проститутке изменой?

Автор:
19 сентября 2023 09:21
Метки: Видео   Япония   вопрос   измена   проститутка   японка   
1945
1
1

У простых японок на улице спросили, является ли изменой поход к "ночной бабочке"? Ответы некоторых представительниц прекрасного пола могут удивить.

Опрос простых девушек и женщин на улице в Японии.

Источник:

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Метки: Видео   Япония   вопрос   измена   проститутка   японка   
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7  комментариев
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8k
Nikolay 42 минуты назад
Мужики, не видитесь - это обман и подстава! После первой же "ходки" окажется "что она не это имела ввиду"!
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4k
brotherirk 37 минут назад

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6k
Pashuta Час назад
Вот поэтому пендосы и имеют их после второй мировой как проституток, потому что для них это норм...
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НИКТО 2 часа назад
Какой таки противный язык, как птичий гвалт...
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