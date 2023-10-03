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В Башкирии мужчина прошелся по стропе между знаменитыми скалами

В Башкирии мужчина прошелся по стропе между знаменитыми скалами

Автор:
03 октября 2023 07:58
Сообщество : Жизнь
Метки: Башкирия   Видео   Сергей Шилов   высота   скала   эксрим   
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Экстремал выполнял свой трюк на высоте 70 метров.

Сергей Шилов прошел по стропе между скалами на Айгире. По словам уфимца, он покоряет утес таким образом далеко не в первый раз.

 

«На Айгире — не впервые. Хотя бы раз год, стараюсь выезжать туда. Однозначно это одно из самых любимых моих мест в Башкирии», — рассказал Сергей Шилов.

 

Экстремал выполнял трюк со страховкой на высоте 70 метров над землей. Длина стропы составляла 85 метров.


«Страх почти всегда присутствует в разной степени. Где-то больше где-то меньше. Просто идешь с ним, концентрируешься и успокаиваешь себя»

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Метки: Башкирия   Видео   Сергей Шилов   высота   скала   эксрим   
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