В Башкирии мужчина прошелся по стропе между знаменитыми скалами

Сергей Шилов прошел по стропе между скалами на Айгире. По словам уфимца, он покоряет утес таким образом далеко не в первый раз.

«На Айгире — не впервые. Хотя бы раз год, стараюсь выезжать туда. Однозначно это одно из самых любимых моих мест в Башкирии», — рассказал Сергей Шилов.

Экстремал выполнял трюк со страховкой на высоте 70 метров над землей. Длина стропы составляла 85 метров.

«Страх почти всегда присутствует в разной степени. Где-то больше где-то меньше. Просто идешь с ним, концентрируешься и успокаиваешь себя»