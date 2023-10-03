В Башкирии мужчина прошелся по стропе между знаменитыми скалами

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Экстремал выполнял свой трюк на высоте 70 метров.
Сергей Шилов прошел по стропе между скалами на Айгире. По словам уфимца, он покоряет утес таким образом далеко не в первый раз.
«На Айгире — не впервые. Хотя бы раз год, стараюсь выезжать туда. Однозначно это одно из самых любимых моих мест в Башкирии», — рассказал Сергей Шилов.
Экстремал выполнял трюк со страховкой на высоте 70 метров над землей. Длина стропы составляла 85 метров.
«Страх почти всегда присутствует в разной степени. Где-то больше где-то меньше. Просто идешь с ним, концентрируешься и успокаиваешь себя»
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