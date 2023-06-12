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Туристка сорвалась с шестиметровой высоты внутри Киндерлинской пещеры в Башкирии

Туристка сорвалась с шестиметровой высоты внутри Киндерлинской пещеры в Башкирии

Автор:
12 июня 2023 10:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Башкирия   Киндерлинская пещера   видео   новости   сорвалась   туристка   фото   
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Из расщелины ее вытаскивали семь часов

Когда девушка сорвалась с шести метров, то рядом находился сотрудник МЧС, который и вызвал на подмогу других спасателей.


Спасательная операция продлилась около семи часов. Девушке оказали первую помощь, ее закрепили на специальные жесткие носилки для узких пространств и транспортировали до машины скорой помощи, преодолевая вертикальные подъемы и спуски и расширяя проходы в пещере.

Сейчас с травмами головы и таза туристка находится в больнице Стерлитамака.

Источник:

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Метки: Башкирия   Киндерлинская пещера   видео   новости   сорвалась   туристка   фото   
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1  комментарий
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GROMOZEKA 3 часа назад
Х@рово, че тут говорить.
Пусть выздоравливает и аккуратнее будет
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Anarasius

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