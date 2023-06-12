Туристка сорвалась с шестиметровой высоты внутри Киндерлинской пещеры в Башкирии

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Из расщелины ее вытаскивали семь часов
Когда девушка сорвалась с шести метров, то рядом находился сотрудник МЧС, который и вызвал на подмогу других спасателей.
Спасательная операция продлилась около семи часов. Девушке оказали первую помощь, ее закрепили на специальные жесткие носилки для узких пространств и транспортировали до машины скорой помощи, преодолевая вертикальные подъемы и спуски и расширяя проходы в пещере.
Сейчас с травмами головы и таза туристка находится в больнице Стерлитамака.
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