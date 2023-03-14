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В Башкирии яжмать набросилась на врача из-за того, что та «не торопилась осматривать» её сына

В Башкирии яжмать набросилась на врача из-за того, что та «не торопилась осматривать» её сына

Автор:
14 марта 2023 16:00
Сообщество : Криминал
Метки: Башкирия   Сибай   видео   драка   педиатр   поликлиника   ребенок   яжмать   
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Теперь делом занимается полиция.

Дама привезла ребёнка в детскую поликлинику города Сибай. Педиатр попросила её немного подождать, нужно было осмотреть другого пациента - это взбесило эмоциональную женщину. И она набросилась на врача.

После того, как яжмать оттащили, педиатр написала заявление в полицию:

В УМВД по Сибаю поступило заявление о причинении телесных повреждений работнику медицинского учреждения. Врачу выдали направление на прохождение судмедэкспертизы. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Источник:

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Метки: Башкирия   Сибай   видео   драка   педиатр   поликлиника   ребенок   яжмать   
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10  комментариев
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37
анатоль Час назад
даже если врач нарушает клятву Гиппократа - то как минимум нападать бессмысленно - кто ж тогда оказывать помощь будет?
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43k
turyst 5 минут назад
;)
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1k
Tony 20 минут назад
родительских лишить, потом стерилизовать - такие не должны размножаться
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5k
vasilykopkov 21 минуту назад
Ну как же так!!?
У нас же недавно вышел специальный закон, запрещающий бить врачей (кроме шуток) - пп. «б» и «г» ч.2 ст.115 УК РФ
Предлагаю внести в закон пункт "д" - "яжематерям вообще нельзя бить врачей"...

PS остальных людей, видимо, бить пока можно, пользуйтесь... :)
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475
Alexander Sar 22 минуты назад
Что-то ребятенок не выглядит умирающим и нуждающимся в экстренной помощи...
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31k
Андрей Иванов 38 минут назад
Врачу надо было ей сразу галоперидолу вкатать по самые гланды.

Я вообще предлагаю медиков при исполнении штатно вооружать инъектором с галоперидолом или пургеном. А то неадекватов развелось последнее время
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10k
Zемляк 40 минут назад
В психушку таких. Кто знает, кого и когда она под поезд толкнет.
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17k
Алексей 51 минуту назад
посмотрела лучший фильм по версии киноГомиков и ушла в другую реальность.....
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