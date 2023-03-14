В Башкирии яжмать набросилась на врача из-за того, что та «не торопилась осматривать» её сына

Теперь делом занимается полиция.
Дама привезла ребёнка в детскую поликлинику города Сибай. Педиатр попросила её немного подождать, нужно было осмотреть другого пациента - это взбесило эмоциональную женщину. И она набросилась на врача.
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После того, как яжмать оттащили, педиатр написала заявление в полицию:
В УМВД по Сибаю поступило заявление о причинении телесных повреждений работнику медицинского учреждения. Врачу выдали направление на прохождение судмедэкспертизы. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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У нас же недавно вышел специальный закон, запрещающий бить врачей (кроме шуток) - пп. «б» и «г» ч.2 ст.115 УК РФ
Предлагаю внести в закон пункт "д" - "яжематерям вообще нельзя бить врачей"...
PS остальных людей, видимо, бить пока можно, пользуйтесь... :)
Я вообще предлагаю медиков при исполнении штатно вооружать инъектором с галоперидолом или пургеном. А то неадекватов развелось последнее время