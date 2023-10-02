Дети и взрослые чуть не задохнулись в застрявшем лифте в Петербурге

Инцидент произошел накануне вечером в торговом центре на проспекте Художников. Люди были заблокированы в лифте несколько часов, пока не приехала полиция, которую они сами и вызвали, поскольку сотрудники ТЦ не могли решить проблему.





Судя по видео, людей вызволил ремонтник, разъединив дверцы кабины. Как сообщает канал, работники торгового центра не стали извиняться перед посетителями, заявив, что те сами перегрузили лифт.