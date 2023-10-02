Дети и взрослые чуть не задохнулись в застрявшем лифте в Петербурге

В лифте петербургского торгового центра застряли 13 человек, включая нескольких детей. По информации канала, оказавшиеся взаперти люди едва не задохнулись из-за отключения системы вентиляции.
Инцидент произошел накануне вечером в торговом центре на проспекте Художников. Люди были заблокированы в лифте несколько часов, пока не приехала полиция, которую они сами и вызвали, поскольку сотрудники ТЦ не могли решить проблему.
Судя по видео, людей вызволил ремонтник, разъединив дверцы кабины. Как сообщает канал, работники торгового центра не стали извиняться перед посетителями, заявив, что те сами перегрузили лифт.
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А вот почему отключилась вентиляция, это основной вопрос.
Должен быть резервный источник, на котором, судя по всему сэкономили.
В любом случае это повод написать в прокуратуру.
А там и извинения появятся и остальное