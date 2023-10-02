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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 783 поста • 41 подписчик подписаться
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Дети и взрослые чуть не задохнулись в застрявшем лифте в Петербурге

Дети и взрослые чуть не задохнулись в застрявшем лифте в Петербурге

Автор:
02 октября 2023 09:43
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Петербург   ЧП   взрослые   дети   лифт   чуть не задохнулись   
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В лифте петербургского торгового центра застряли 13 человек, включая нескольких детей. По информации канала, оказавшиеся взаперти люди едва не задохнулись из-за отключения системы вентиляции.

Инцидент произошел накануне вечером в торговом центре на проспекте Художников. Люди были заблокированы в лифте несколько часов, пока не приехала полиция, которую они сами и вызвали, поскольку сотрудники ТЦ не могли решить проблему.


Судя по видео, людей вызволил ремонтник, разъединив дверцы кабины. Как сообщает канал, работники торгового центра не стали извиняться перед посетителями, заявив, что те сами перегрузили лифт.

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Метки: Видео   Петербург   ЧП   взрослые   дети   лифт   чуть не задохнулись   
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6  комментариев
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3k
Feathery 38 минут назад
Посмотрите, одни яжмамки с детьми!
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15k
GROMOZEKA 44 минуты назад
Ну перегрузили или нет, это одно дело.
А вот почему отключилась вентиляция, это основной вопрос.
Должен быть резервный источник, на котором, судя по всему сэкономили.
В любом случае это повод написать в прокуратуру.
А там и извинения появятся и остальное
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11
Дмитрий 48 минут назад
А почему лифт тронулся с места имея перегруз? Что-то владельцы не договаривают.
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65k
Александр Ломовицкий Час назад
13 ленивых тушек забрались в один ящик что подохнуть.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Всё как обычно. А случись что, то сразу ст.238 "Оказание услуг не соответствующих...". И начинается: "Посадить хозяина лет на десять! Экономят на лифтах!". И сажают.
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56k
dima423 2 часа назад
во дебилы...а нахера так забились то? 100 пудов же больше разрешенной нормы...
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