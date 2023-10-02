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В Японии роботы-волки защищают города от медведей

В Японии роботы-волки защищают города от медведей

Автор:
02 октября 2023 08:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Япония   лес   медведи   робот   роботы-волки   ужас   
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Робот-волк, созданный в Японии в 2020 году для защиты ферм, теперь используется против атак медведей в городах Японии. Красные глаза и устрашающий вой отпугивает медведей, которые стали чаще нападать на людей.


Ауф, представляете такое ночью в лесу увидеть?)

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Метки: Видео   Япония   лес   медведи   робот   роботы-волки   ужас   
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6  комментариев
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26k
Влад 2 часа назад
Японцы знатные извращенцы.
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8k
Миха 12 минут назад
Правда жуткий, но этот всё же страшнее

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11k
DumDum 23 минуты назад
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6k
Smolny 23 минуты назад
Стали чаще нападать на людей... Это после начала применения киберпугал? По тексту получается, что так и есть.
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3k
Ежик Полчаса назад
Робот-волк конечно знатный получился. Эффективно. Главное самому случайно не обосраться. Но почему просто забор с калиткой и парой ТСО не поставить между лесопосадкой и огородом?)
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5k
Rubiroid_47 50 минут назад
Вот он, настоящий киберпанк!
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