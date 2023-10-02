В Японии роботы-волки защищают города от медведей

1079
1
1
Робот-волк, созданный в Японии в 2020 году для защиты ферм, теперь используется против атак медведей в городах Японии. Красные глаза и устрашающий вой отпугивает медведей, которые стали чаще нападать на людей.
Ауф, представляете такое ночью в лесу увидеть?)
Источник:
Ссылки по теме:
- Один из методов задержания пожилой японки «за хулиганство»
- Неожиданная встреча с медвежьим семейством
- В Китае выпустили робота-газонокосилку в виде Cybertruck
- Жители Японии пережидают непогоду
- Неожиданная встреча на лесной дороге
Новости партнёров
реклама