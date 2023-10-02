«Моих детей унизили» в Новосибирске гопники привязались к парням из-за шнурков, но пожалели

В Новосибирске молодые люди пристали а к парням 16 и 17 лет. Им не понравился цвет их шнурков. И понеслось.

На подмогу подросткам бросился отец один из одного этих юношей и предложил им «поговорить». Как только только появились камера и батя, гопники сразу «слились».