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«Моих детей унизили» в Новосибирске гопники привязались к парням из-за шнурков, но пожалели

«Моих детей унизили» в Новосибирске гопники привязались к парням из-за шнурков, но пожалели

Автор:
02 октября 2023 01:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Новосибирск   гопники   одежда   отец   шмот   
8279
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Юношей попросили «пояснить за шмот».

В Новосибирске молодые люди пристали а к парням 16 и 17 лет. Им не понравился цвет их шнурков. И понеслось.

На подмогу подросткам бросился отец один из одного этих юношей и предложил им «поговорить». Как только только появились камера и батя, гопники сразу «слились».

Потом на улице мы поговорили. Их позиция была такова: вы должны воспитать своих детей правильно и должны объяснить им, что если они носят такую одежду, то они должны отвечать за свой вид. Моих детей унизили, тыкали пальцами. Это дикость.

Когда был молодым, я носил длинные волосы, тоже был неформальным и очень часто подвергался насилию со стороны сверстников. Простите меня, это были 90-е, и это было неадекватно. Сейчас мы живём в 2023 году, и сейчас по внешним признакам нельзя никого никак оскорблять или пытаться что-то выяснить.

И добавил:

Просто хочу, чтобы мои дети жили в безопасном обществе, чтобы они выглядели так, как им нравится, — до тех пор, пока это не нарушает общественные нормы. Если это бы нарушало общественные нормы, я бы сам не разрешил моим детям так ходить по улицам.

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Метки: Видео   Новосибирск   гопники   одежда   отец   шмот   
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49  комментариев
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2k
Seryi_spb 6 часов назад
Дитяткам через год в армию, а они самостоятельно за шнурки ответить не могут? Мой бы отец максимум что сделал бы в такой ситуации, так это мать позвал спросить где вата лежит, чтоб в разбитый нос запихать. У самого сын такого возраста, ни разу таких вопросов не возникало. Я раньше думал что это яжематери-одиночки таких инфантилов воспитывают, оказывается и отцы не отстают.
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3k
Артур Котовой 6 минут назад
Гопота всегда была трусами, это когда их 3+ особи они начинают пояснять итд. А ты сидел? Нет, а ты видимо сидел на бутылке?
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27k
Андрей 13 минут назад
Раньше в СССР лыжные ботинки (и туристические по моему тоже) были с красными шнурками. Наверное гопники СССР не любят
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1k
Михаил Полчаса назад
А чё там за проблема со шнурками? Ну красные шнурки. И чё? Вот что за рыжая жидкая борода, вот это вопрос. Нахрена ему борода, лицо мёрзнет? А чё тогда только борода? Чё не опрятная, неуважение к обществу? И понеслась...
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250
Михаил 45 минут назад
Жалко без камеры им иблетку не начистили, нашлись предъявители мля... а насчет сами без отца, я тоже не промолчал за своего ребенка в таком случае, и спросил у них за ихнии гомосячиь рожи...
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4k
Serj81 Час назад
Новосиб он такой. С попустительства властей в городе процветает культура АУЕ, орудуют банды малолеток, контролируемые подростками и далее по иерархии. В общем Новосиб становится этаким флешбэком в 90-е.
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
МЛЯТЬ!!!!
Ты на каком языке пишешь???
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7k
Николай Час назад
За длинные волосы еще спросите... мля измельчали преступнички
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2k
Pogost Час назад
А что означают красные шнурки? Ну белые понятно, скиновская тема, а красные?
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3
Кристофер Роббин 2 часа назад
Уже не знают до чего докапаться, что это вообще пошла за мода указывать не знакомым людям как им одеваться? То по Москве ходят представители народов Кавказа и докапываются до девушек, упрекая их за их элементы одежды, то до цвета шнурков какие-то сомнительные личности докапываются. Чего вообще происходит?
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3
Кристофер Роббин Graf_Dracula 19 минут назад
это был частный случай и в первую очередь спровоцированный тем, что поклоники шариата стали навязывать свое видение мира другим культурам. Вот и у людей прорвало на этой почве. Живу в Новосибирске, и все чаще вижу девушек одетых в подобие никаба (только прорезь для глаз), нравится так ходить - да пожалуйста, только не нужно требовать с окружающих поступать так же.
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15k
Типа граф 2 часа назад
Имбецилы !
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3k
Pill 2 часа назад
Гопота вся кто?
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1k
КАКАнгел 3 часа назад
А ребята могут попасть на ответную предьяву . По факту они вошли в тему фашисты-антифа . А в период войны с фашизмом лучше о своём скинхедском прошлом не напоминать , дабы люди без чувства юмора не спросили за поддержку укрофашистов.
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21k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Пипец, у самого на лице подмышка , цвета несвежей мочи, а он до внешнего вида доскрёбывается !
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1k
КАКАнгел 3 часа назад
Значение красных шнурков у скинхеда часто вызывает много споров. Некоторые считают что красные шнурки должны носить ультраправые скинхеды, которые участвовали в акциях, но никого не убивали. Однако обычно считают, что красные шнурки носят антифашисты или скинхеды S.H.A.R.P. Также шнурки красного цвета могут быть и у "алисоманов", т.к. "Красное на черном" является визитной карточкой "Алисы".
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11
kamchadal1963 3 часа назад
Мне 60. Купил черно-красные кроссовки в Карри с касными шнурками. Теперь, что, менять шнурки?
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3k
portroy 3 часа назад
Староват этот фашик для приколов со шнурками. Судя по возрасту он уже должен на дядю мента работать, решать, что там закладчики косячат и прочие ментовско-ОПГшные дела.
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3k
RaiJu 4 часа назад
Скины же, нет?
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5k
Terminator 4 часа назад
не говорю что это хороно, но это естественный процесс.
Такие шнурки надевают чтобы привлечь к себе внимание. Но привлекаются не только девочки
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369
Критерий Коши Terminator 48 минут назад
Это философия общества быков? У людей красные шнурки это просто красные шнурки
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5k
Григорий 4 часа назад
четри сдулись, это ведь не дети, тут и по щам прилететь может))) ступали бы на сво, с настоящим врагом бороться.
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902
333 5 часов назад
какие н.а.х.у.й гопники
ссыклявые п.и.д.а.р.а.с.ы
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