«Моих детей унизили» в Новосибирске гопники привязались к парням из-за шнурков, но пожалели

Юношей попросили «пояснить за шмот».
В Новосибирске молодые люди пристали а к парням 16 и 17 лет. Им не понравился цвет их шнурков. И понеслось.
На подмогу подросткам бросился отец один из одного этих юношей и предложил им «поговорить». Как только только появились камера и батя, гопники сразу «слились».
Потом на улице мы поговорили. Их позиция была такова: вы должны воспитать своих детей правильно и должны объяснить им, что если они носят такую одежду, то они должны отвечать за свой вид. Моих детей унизили, тыкали пальцами. Это дикость.
Когда был молодым, я носил длинные волосы, тоже был неформальным и очень часто подвергался насилию со стороны сверстников. Простите меня, это были 90-е, и это было неадекватно. Сейчас мы живём в 2023 году, и сейчас по внешним признакам нельзя никого никак оскорблять или пытаться что-то выяснить.
И добавил:
Просто хочу, чтобы мои дети жили в безопасном обществе, чтобы они выглядели так, как им нравится, — до тех пор, пока это не нарушает общественные нормы. Если это бы нарушало общественные нормы, я бы сам не разрешил моим детям так ходить по улицам.
Источник:
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а по факту щеглам предъявили взрослые и более сильные противники, они же не ты великий победун языком
Ты на каком языке пишешь???
-Бил мне прислали голубую метку, что бы это значило?
-Что такое чёрная знаю, но по моему голубая тоже ни чего хорошего.
Такие шнурки надевают чтобы привлечь к себе внимание. Но привлекаются не только девочки
А если серьезно, средний возраст добровольцев - мужики за сорок.