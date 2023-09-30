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Фанаты «Гарри Поттера» подняли палочки перед Хогвартсом и попрощались с Дамблдором

Фанаты «Гарри Поттера» подняли палочки перед Хогвартсом и попрощались с Дамблдором

Автор:
30 сентября 2023 09:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Майкл Гэмбон   актер   видер   волшебные парочки   смерть   фанаты   
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Актёр Майкл Гэмбон, сыгравший директора Хогвартса, умер на 83-м году жизни, и огромная толпа фанов ГП почтила его память, синхронно подняв волшебные палочки.

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Метки: Майкл Гэмбон   актер   видер   волшебные парочки   смерть   фанаты   
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1  комментарий
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* You All Час назад
с неудачной калькой на дамблдора. вот настоящий дамблдор
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Anarasius

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