Фанаты «Гарри Поттера» подняли палочки перед Хогвартсом и попрощались с Дамблдором

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Актёр Майкл Гэмбон, сыгравший директора Хогвартса, умер на 83-м году жизни, и огромная толпа фанов ГП почтила его память, синхронно подняв волшебные палочки.
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