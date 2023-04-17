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Дмитрий Нагиев об уходящем удовольствии

Дмитрий Нагиев об уходящем удовольствии

Автор:
17 апреля 2023 09:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дмитрий Нагиев   Жизнь   актёр   безысходность   видео   о чём говорят мужчины   удовольствие   
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Монолог актёра Дмитрия Нагиева из фильма "О чём говорят мужчины. Простые удовольствия", заслуживающий внимания. Ни убавить, ни прибавить.

Чувствуете иногда нечто подобное? 

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Метки: Дмитрий Нагиев   Жизнь   актёр   безысходность   видео   о чём говорят мужчины   удовольствие   
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3  комментария
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25k
Егор Полчаса назад
В детстве дни летят, а годы тянутся, а с возрастом наоборот - дни тянутся, а годы летят.
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17k
Топпер Харли 42 минуты назад
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53k
dima423 51 минуту назад
Хороший актер Нагиев)
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