Дмитрий Нагиев об уходящем удовольствии

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Монолог актёра Дмитрия Нагиева из фильма "О чём говорят мужчины. Простые удовольствия", заслуживающий внимания. Ни убавить, ни прибавить.
Чувствуете иногда нечто подобное?
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