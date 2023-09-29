Собаки на самовыгуле напугали ребенка во Владивостоке

1171
1
1
Благодаря вмешательству проезжающего мотоциклиста, овчарка и хаски были отогнаны, и инцидент обошелся без пострадавших.
В Приморском крае действует закон о запрете самовыгула домашних животных, нарушение которого штрафуется: для граждан штраф составляет от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч. При повторном нарушении штраф увеличивается, а в случае причинения вреда человеку — штраф составляет от 2 до 4 тысяч рублей для граждан и 5-7 тысяч рублей для должностных лиц.
Источник:
Ссылки по теме:
- Рейдерский захват будки пса
- Уличный кот помог достать ключи
- Эмоциональная реакция пса на смерть льва Муфасы из мультфильма "Король лев"
- Собака в восторге от новой сумочки
- Наперегонки с лошадкой
Новости партнёров
реклама