Собаки на самовыгуле напугали ребенка во Владивостоке

В Приморском крае действует закон о запрете самовыгула домашних животных, нарушение которого штрафуется: для граждан штраф составляет от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч. При повторном нарушении штраф увеличивается, а в случае причинения вреда человеку — штраф составляет от 2 до 4 тысяч рублей для граждан и 5-7 тысяч рублей для должностных лиц.