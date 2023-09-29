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Собаки на самовыгуле напугали ребенка во Владивостоке

Собаки на самовыгуле напугали ребенка во Владивостоке

Автор:
29 сентября 2023 08:56
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   мотоциклист   помощь   ребенок   собака   
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Благодаря вмешательству проезжающего мотоциклиста, овчарка и хаски были отогнаны, и инцидент обошелся без пострадавших.

В Приморском крае действует закон о запрете самовыгула домашних животных, нарушение которого штрафуется: для граждан штраф составляет от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч. При повторном нарушении штраф увеличивается, а в случае причинения вреда человеку — штраф составляет от 2 до 4 тысяч рублей для граждан и 5-7 тысяч рублей для должностных лиц.


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Метки: Видео   животные   мотоциклист   помощь   ребенок   собака   
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4  комментария
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2k
Жирный бот Час назад
ну да, за такой здоровой собакой нужно следить и уж точно не выпускать гулять. Хотя скорей всего сбежал. У меня такой же песель был..Иногда сбегал, когда дети за пределы участка уходили, просачивался, а их он не слушал. Но добрейшей души пес был, только зализать мог. Хотя очень не приятно, когда здоровая незнакомая псина к тебе подбегает, пусть и добрая. Поэтому следил за псом и после побегов, он сидел в вольере или на цепи
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56k
dima423 24 минуты назад
Ну чтобы отпускать умышленно таких собак гулять одних, это надо быть полным отморозком... и конечно надо собак конфисковывать в таком случае. Единственное объяснение что может быть они убежали...
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2k
Vergüenza Ajena 39 минут назад
В таких случаях поможет только отлов.
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10k
Борис Карабанов 39 минут назад
Зооненавистники сейчас возбудятся. Да собачки просто поиграть хотели! Они бы понюхали и отошли. Ну, максимум, скальп бы сняли на игрушки.
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