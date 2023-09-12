Рейдерский захват будки пса

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Хозяин запечатлел пса, который отказывается возвращаться в свою будку, даже под дождём. Заглянув в его домик парень увидел причину.
Кто хитрее и шустрее, тот и в тепле.
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