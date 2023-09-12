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Рейдерский захват будки пса

Рейдерский захват будки пса

Автор:
12 сентября 2023 13:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   будка   животные   кот   собака   щенок   
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Хозяин запечатлел пса, который отказывается возвращаться в свою будку, даже под дождём. Заглянув в его домик парень увидел причину.

Кто хитрее и шустрее, тот и в тепле.

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Метки: Видео   Пёс   будка   животные   кот   собака   щенок   
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10  комментариев
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17k
Shtoppi 2 часа назад
заглянул, а там наглая, рыжая морда ))) кота, интересно, не толик зовут
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675
partners74 42 минуты назад
Собака забитая и пуганая, видно же. хозяин -чмо ман.д.авошечное
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1k
Kra 51 минуту назад
бедный пёсель...
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177
Радист Час назад
Рыжий кот Дюшес сторожит боковую панель шумозащитного кожуха дизель-генератора пока мы чиним альтернатор.


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177
Радист Час назад
Быть добру!
https://youtube.com/shorts/5wyd9QdCTBo?si=theNycrQJfcglmlz
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0
hy Час назад
На такие цепи волкодавов сажают. Она тяжёлая, а щеночек маленький. Вырастет горбатый.
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4k
Alex 2 часа назад
Эх, бедолага ) Но рыжика можно понять.
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177
Радист Alex Час назад
да, именно так)
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22k
Слепой Пью 2 часа назад
Рыжие - они такие! Могут и квартиру отжать, чё им будка.
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Dobriy drug

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