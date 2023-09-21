Подстава: парень подшутил над своей собакой

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Хозяин перехитрил своего пса, который не хотел пить лекарства. Парень сделал вид, что съел таблетку, а затем скормил ещё одну питомцу.
Через несколько секунд пёс узнал страшную правду.
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