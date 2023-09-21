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Подстава: парень подшутил над своей собакой

Подстава: парень подшутил над своей собакой

Автор:
21 сентября 2023 13:47
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   позитив   собака   
1780
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Хозяин перехитрил своего пса, который не хотел пить лекарства. Парень сделал вид, что съел таблетку, а затем скормил ещё одну питомцу.


Через несколько секунд пёс узнал страшную правду.


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Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   позитив   собака   
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5  комментариев
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16k
banzai7 Полчаса назад
Не надо было показывать пёселю, что его обманули. Теперь второй раз не прокатит.
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64k
Александр Ломовицкий 7 минут назад
Ссылка coub.com
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17k
Сергей 22 минуты назад
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37k
russger 39 минут назад
С этим тренированным пёселем больше видео, чем постов с котятками
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34k
Korolev 51 минуту назад
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