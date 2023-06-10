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В Краснодаре парень отбил ребёнка у двух крупных собак

В Краснодаре парень отбил ребёнка у двух крупных собак

Автор:
10 июня 2023 08:53
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   краснодар   помощь   поступок   ребенок   собака   
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Большие псы набросились на проходящего мимо мальчика. К счастью, рядом оказался взрослый, который разогнал собак.

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Метки: видео   животные   краснодар   помощь   поступок   ребенок   собака   
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45  комментариев
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9k
SuperTroll 10 часов назад
Сейчас зоошизы начнут, ныть да они же просто поиграть хотели бла бла..Мужик красава! А бездомные собаки это дикие животные, в городе им не место. Власти должны за этим дерьмом следить.
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11k
Дмитрий Полминуты назад
Обычное дело.
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22k
babuby 3 минуты назад
Бывает отгонишь вот так собак, а потом наезжать начинают что "Это твои собаки, и ты их распустил!".
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1k
zu4ara Час назад
Вообще почему их не собирают службы? Собаки-кошки , всех собрать и удавить! (мы котов душили душили)

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16
oleg Pesotsky Час назад
Сам заядлый велолюбитель и говорю как оно есть - с каждым годом бездомные псы становятся агрессивнее. За последнюю неделю два раза бросились. И если первый раз не догнали то во второй эти твари в кроссовок так конкретно вцепились. Проехал дальше, бросил аппарат схватил палку и погнался за ними, убежали ссуки.
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17
Юрий oleg Pesotsky Полчаса назад
ну видимо ты живёшь по принципу "человек венец природы" едит король на велике и все ему должны? но это не так! посмотрел бы я на тебя(петушка) который едит по пустыни и кидаются на тебя львы, тоже бы ныл? собаки жили ещё до того, как твой пра-пра-пра-пра-пра-прадедушка кончал на лицо твоей такой же бабушки, а тыноешь что тебе должны ВСЕ?
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3k
Autumn2015 2 часа назад
А чего зоошизики не едут в Якутию зайчиков со льдин спасать? Больше толку бы было от них.
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1k
SmartCat101 3 часа назад
а чего вы ожидали? вы же сами голосовали за запрет на усыпление собак - вот вам и закон такой издали!!! следствие - бездомные собаки будут появляться и размножаться в геометрической прогрессии

только отстрел бродячих собак и отмениет запрет на усыпление !!!!
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17
Юрий SmartCat101 Полчаса назад
ты идиот? выборов нет! есть решение и оно не зависит от живужих в таких условиях!
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10k
Костя 5 часов назад
сука, когда их начнут отстреливать?
реально ходить страшно - бегают чипированные(уже отловленные и возвращенные) и обычные вместе стаями. бурматов хоть и мой земляк - но давно видать пешком не ходил
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2k
Димон 5 часов назад
не пойму что с ними церемонятся, собрали с сотню собак, увезли глубоко в лес на их историческую родину. и гуманно и людям не мешают.
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21k
AzuveR 6 часов назад
Писал и не раз, бездомные собаки,нападающие на людей,должны подлежать отстрелу. Зелёные пусть заткнутся. Мужик молоток.
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10k
Михаил 6 часов назад
зря мужик орал, когда подбежал, собака увернулась. А так бы знатная пздюлина прилетела бы Бобику)
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−6
Artem 6 часов назад
Нет, у нас народ, безответственный и [мат] и всем посрать, поэтому живем как в стране третего мира. Такое будит у нас и через сто лет происходит.
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17k
Александр Сучков 7 часов назад
"Крупных"))) мальчик просто растерялся, он и сам мог их пугануть. имхо....
и вообще- они поиграть хотели, а мужик их обломал...
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44k
Ибака Грозный 7 часов назад
Как бы педофилию не приклеили герою! А то в наше время всё могут перевернуть. Мужику уважение, защитил парня!!!
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−6
Валера Петров 7 часов назад
у нас в королеве был такой пес.
сначала кидался сзади на собак, особенно любил тех что на поводке.
цапанул знакомую, та хотела отлов вызвать, додумалась об этом сказать в чате собачников. Сколько вопили бабки подкармливающие. Мол что их не трогают и все ок.
Потом случай мы гуляли с щенком, и он выбежал вперед. Увидев этого рыжика пришлось спустить своего пса (а он с детства люто ненавидит бродячих собак).
Выяснилось что его в тот день изловили, возможно как раз потому что отгреб (поймать легче было) и усыпили, так как за несколько дней до этого первоклассницу покусал.
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1k
СанТимм 7 часов назад
Наши герои плавки поверх штанов не носят)
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38k
Aleks 8 часов назад
Когда до российских властьимущих дойдет, что бездомная собака это зверь, а не друг человека? И в городах их надо отлавливать и усыплять. Сколько видео с просторов РФ как стаи бездомных собак кошмарят население, а реакции властей ноль.
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79
дмитрий Aleks 5 часов назад
Власть имущие по улицам не ходят. Им невдомëк наши проблемы.
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2k
Бомбардир 8 часов назад
У меня был случай. Иду домой, на углу дома такая картина, издалека заметил. Два пса наступают на ребенка, его дед собой прикрывает, орет на них, матерится, они не отступают. Зима. Беру ледышку побольше и с диким криком размахиваюсь и бросаю в них, со сверхсветовой скоростью шавки убежали, потом ждали меня на другом углу дома, я вышел потом, но их уже не было.
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1k
Просто чувак в интернете 9 часов назад
Жаль ногой не попал.
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109k
parallax 9 часов назад
Никак с псарней порядок не наведут. В всего-то делов, отловить всех бездомных и запретиь продажу щенят без стерилизации.
С драконовскими штрафами, разумеется.
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