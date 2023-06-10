В Краснодаре парень отбил ребёнка у двух крупных собак

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Большие псы набросились на проходящего мимо мальчика. К счастью, рядом оказался взрослый, который разогнал собак.
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только отстрел бродячих собак и отмениет запрет на усыпление !!!!
реально ходить страшно - бегают чипированные(уже отловленные и возвращенные) и обычные вместе стаями. бурматов хоть и мой земляк - но давно видать пешком не ходил
и вообще- они поиграть хотели, а мужик их обломал...
сначала кидался сзади на собак, особенно любил тех что на поводке.
цапанул знакомую, та хотела отлов вызвать, додумалась об этом сказать в чате собачников. Сколько вопили бабки подкармливающие. Мол что их не трогают и все ок.
Потом случай мы гуляли с щенком, и он выбежал вперед. Увидев этого рыжика пришлось спустить своего пса (а он с детства люто ненавидит бродячих собак).
Выяснилось что его в тот день изловили, возможно как раз потому что отгреб (поймать легче было) и усыпили, так как за несколько дней до этого первоклассницу покусал.
Властям не трудно выпустить на улицу 10 человек с ружъями и грузовик-труповозку. Но Вы представляете какой поднимется вой "прогрессивной общественности"?
А сколько денег на типа кастрации и типа приютах отмывается. Это такая кормушка... Её просто так не прикрыть...
С драконовскими штрафами, разумеется.