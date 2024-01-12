FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15671 пост • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Прохожий спас ребенка, которого повалила на землю стая собак

Прохожий спас ребенка, которого повалила на землю стая собак

Автор:
12 января 2024 10:01
Сообщество : Животные
Метки: Спасение   животные   помощь   ребенок   собака   сосед   стая собак   
1074
1
1


В Омске стая бездомных собак набросилась на школьника и повалила его на землю. Мальчика спас сосед, вышедший в этот момент из подъезда и отогнавший псов.

В Омске местные жители крайне обеспокоены поведением уличных собак: в городе развелось настолько много бездомных и агрессивных четвероногих, что они стали представлять угрозу для людей. Накануне, например, мальчик шел в школу, когда на него стремительно накинулась сначала одна псина, а потом подлетели и все остальные из шайки.


Свора окружила ребенка и сбила его с ног — так легче разрывать свою жертву. Школьник пытался отбиться, но силы были не равны.

На помощь парнишке, к счастью, пришел сосед, который вышел из подъезда. Он решительно отогнал бездомных собак от перепуганного ребенка. Большой трагедии удалось избежать, и школьник отделался только испугом и укусом на ноге.


Однако местные обоснованно боятся того, что в следующей раз жертве так не повезет, поскольку это, по их словам, не первый случай нападения на людей. Они боятся спокойно передвигаться по двору, поскольку агрессивных четвероногих развелось очень много, они сбиваются в стаи и нападают на людей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Спасение   животные   помощь   ребенок   собака   сосед   стая собак   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Наталья Час назад
Когда их отстреливать начнут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Ирина К. 18 минут назад
Родители должны подать в суд на администрацию. Результат будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Клара Михельсон 23 минуты назад
А зоошиза в Улан-Удэ стала вывозить собачек из города и оформлять собачек в приютах на физ.лиц, когда на днях прошла инфа, что региональные власти разрешили усыплять бесхозных собак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

799179



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сибиряк проложил на балкон мостик для белок
Сибиряк проложил на балкон мостик для белок
Один день из жизни работников скорой помощи
Один день из жизни работников скорой помощи
Набирающие популярность в сообществах
Обещаем к следующему Новому Году испохабить ещё одну классическую советскую кинокомедию
Обещаем к следующему Новому Году испохабить ещё одну классическую советскую кинокомедию
Сказочное Бали
Сказочное Бали
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Покушения не ёлку не прошли бесследно

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#интересное#кино#авто аварии#кот#забавно#шоу бизнес#Россия
#животные#автомобили#Прикол#факты#аварии#Автовсячина#позитив#истории#собака#полиция
#интересно#автомир#Юмор#люди#ДТП#фильм#подборка#США#природа#отношения
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни Собаки на самовыгуле напугали ребенка во Владивостоке Собаки на самовыгуле напугали ребенка во Владивостоке Экскаваторщик вытащил пса из ямы на стройплощадке Экскаваторщик вытащил пса из ямы на стройплощадке Женщину спасли от стаи бездомных собак в Нижневартовске Женщину спасли от стаи бездомных собак в Нижневартовске В Краснодаре парень отбил ребёнка у двух крупных собак В Краснодаре парень отбил ребёнка у двух крупных собак Во Владикавказе спасли упавшего в колодец щенка Во Владикавказе спасли упавшего в колодец щенка

На что жалуетесь?

Вернуться