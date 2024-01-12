Прохожий спас ребенка, которого повалила на землю стая собак

В Омске местные жители крайне обеспокоены поведением уличных собак: в городе развелось настолько много бездомных и агрессивных четвероногих, что они стали представлять угрозу для людей. Накануне, например, мальчик шел в школу, когда на него стремительно накинулась сначала одна псина, а потом подлетели и все остальные из шайки.





Свора окружила ребенка и сбила его с ног — так легче разрывать свою жертву. Школьник пытался отбиться, но силы были не равны.

На помощь парнишке, к счастью, пришел сосед, который вышел из подъезда. Он решительно отогнал бездомных собак от перепуганного ребенка. Большой трагедии удалось избежать, и школьник отделался только испугом и укусом на ноге.





Однако местные обоснованно боятся того, что в следующей раз жертве так не повезет, поскольку это, по их словам, не первый случай нападения на людей. Они боятся спокойно передвигаться по двору, поскольку агрессивных четвероногих развелось очень много, они сбиваются в стаи и нападают на людей.