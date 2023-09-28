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Пастор вошёл в клетку со львами, чтобы доказать, что он под божественной защитой

Пастор вошёл в клетку со львами, чтобы доказать, что он под божественной защитой

Автор:
28 сентября 2023 11:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   животные   забавно   захита   клетка со львами   люди   пастор   
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Житель Нигерии, известный как пастор Дэниел, решил доказать верующим, что с «божьим человеком» не может случиться ничего плохого.

Для этого мужчина вошёл в клетку со львами и поиграл с хищниками, поглаживая и похлопывая их, а также позволив одному льву шутливо укусить себя за руку.


Действительно, всё ограничилось лишь безопасной игрой, но пастор Дэниел вряд ли может поздравить себя с успехом.


Людей не впечатлил его трюк, который показался всем не проявлением божественной защиты, а доказательством лишь того, что мужчина пообщался с дрессированными львами. Дело происходило, по-видимому, в зоопарке, так что неудивительно, что многие звери в клетках привыкли к человеческому обществу. Священника призвали перестать дурить мозги пастве и сосредоточиться на служении богу.

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Метки: Видео   животные   забавно   захита   клетка со львами   люди   пастор   
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12  комментариев
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54
ruslan d Час назад
Грязный трюк, старина
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75k
Максим 13 минут назад
А на против львиц стоит дрессировщик на которого они смотрят практически не отрываясь. И да львицы менее агрессивны чем львы в этом плане.
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51k
turyst 14 минут назад
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14k
котегRUS 41 минуту назад
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4k
Игорь 45 минут назад
Озвучка огонь просто ))
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11k
Б.Касторский 57 минут назад
Ну что же! Больше доказательств не надо! Верю! ... или может отправить его для проверки к диким львам? Символично, христианство начиналась со львов.
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3k
poбт Час назад
так это мелкие 3.14здюки
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13k
Всё – приехали! Час назад
Нигера сожрать – "не царское дело". Посему даже детки царя зверей повернулись к нему задом. Фу-фу-фу.
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56k
dima423 Час назад
Тем более там львята а не взрослые особи) Они практически безопасны
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
Какая ему разница где дурить людей? Что в зоопарке, что в церкви - всё едино.
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25k
Сибиряк 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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