Пастор вошёл в клетку со львами, чтобы доказать, что он под божественной защитой

Житель Нигерии, известный как пастор Дэниел, решил доказать верующим, что с «божьим человеком» не может случиться ничего плохого.
Для этого мужчина вошёл в клетку со львами и поиграл с хищниками, поглаживая и похлопывая их, а также позволив одному льву шутливо укусить себя за руку.
Действительно, всё ограничилось лишь безопасной игрой, но пастор Дэниел вряд ли может поздравить себя с успехом.
Людей не впечатлил его трюк, который показался всем не проявлением божественной защиты, а доказательством лишь того, что мужчина пообщался с дрессированными львами. Дело происходило, по-видимому, в зоопарке, так что неудивительно, что многие звери в клетках привыкли к человеческому обществу. Священника призвали перестать дурить мозги пастве и сосредоточиться на служении богу.
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