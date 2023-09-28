Пастор вошёл в клетку со львами, чтобы доказать, что он под божественной защитой

Для этого мужчина вошёл в клетку со львами и поиграл с хищниками, поглаживая и похлопывая их, а также позволив одному льву шутливо укусить себя за руку.



Действительно, всё ограничилось лишь безопасной игрой, но пастор Дэниел вряд ли может поздравить себя с успехом.



