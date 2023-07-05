Ёжик искал лошадку, а нашёл женщину

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Неожиданный финал встречи ежа и женщины. Никогда не расслабляйся!
Планы на оставшийся день теперь придётся изменить.
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