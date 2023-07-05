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Ёжик искал лошадку, а нашёл женщину

Ёжик искал лошадку, а нашёл женщину

Автор:
05 июля 2023 10:06
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   женщина   животные   люди   ёж   
1005
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Неожиданный финал встречи ежа и женщины. Никогда не расслабляйся!

Планы на оставшийся день теперь придётся изменить.

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Метки: Видео   Реакция   женщина   животные   люди   ёж   
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8  комментариев
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8k
Колорад 52 минуты назад
Вакцина против бешенства вводится в первый день обращения в травматологический пункт. Схема вакцинации включает в себя шесть внутримышечных инъекций: в день обращения (0-й день), на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни от момента начала курса. Но следует помнить, что вакцинация максимально эффективна лишь при начале курса не позднее 14-го дня от момента укуса.
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60k
pynh 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Smiley 41 минуту назад
Вперёд!
За уколами от бешенства.
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6k
Бу 55 минут назад
дикое животное
уколов от бешенства месяца на 3
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9k
Борис Карабанов 57 минут назад
Такие крупные мясистые личинки майского жука. Как же можно пройти мимо излюбленного лакомства! Кусь!
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