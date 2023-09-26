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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 749 постов • 41 подписчик подписаться
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Пассажир с депрессией попытался открыть дверь и выпрыгнуть из самолёта в воздухе

Пассажир с депрессией попытался открыть дверь и выпрыгнуть из самолёта в воздухе

Автор:
26 сентября 2023 10:38
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   в мире   депрессия   люди   пассажир   самолет   
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Индиец решил выйти из самолета не дожидаясь посадки.

На борту находилось 180 пассажиров. Внезапно 41-летний Бисваджит Дебнатх (Biswajit Debnath) вскочил с места и направился к аварийному выходу. Члены экипажа и другие пассажиры быстро вмешались, но Дебнатх сопротивлялся.


В итоге дебошира удерживали в кресле, пока самолет благополучно не приземлился в аэропорту назначения. Индийца арестовали за то, что он напал на бортпроводников и поставил под угрозу жизни десятков людей. Как выяснил портал Press Trust of India, Дебнатх долгое время боролся депрессией, из-за чего и попытался совершить отчаянный поступок.

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Метки: Видео   в мире   депрессия   люди   пассажир   самолет   
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2  комментария
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35k
Андрей Иванов 53 минуты назад
Это такой в джинсах и оранжевой футболке? Откройте ему, он всегда здесь выходит
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3k
Едондер пуп 8 минут назад
Ну ты и деб.., натх
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