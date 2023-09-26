Пассажир с депрессией попытался открыть дверь и выпрыгнуть из самолёта в воздухе

На борту находилось 180 пассажиров. Внезапно 41-летний Бисваджит Дебнатх (Biswajit Debnath) вскочил с места и направился к аварийному выходу. Члены экипажа и другие пассажиры быстро вмешались, но Дебнатх сопротивлялся.

В итоге дебошира удерживали в кресле, пока самолет благополучно не приземлился в аэропорту назначения. Индийца арестовали за то, что он напал на бортпроводников и поставил под угрозу жизни десятков людей. Как выяснил портал Press Trust of India, Дебнатх долгое время боролся депрессией, из-за чего и попытался совершить отчаянный поступок.