Пьяного члена украинской делегации избили в баре Нью-Йорка

Мужчина зашёл в The Campbell bar, чтобы расслабиться после сложного трудового дня. Заведение расположено недалеко от офиса ООН, но посетители там самые обычные, и на статусы не обращают внимания. А еще не очень любят, когда кто-то пытается учить их жить.

Украинец, выпив, стал вести разговоры на политические темы, а затем потребовал от посетителей кричать привычные уху жителей Незалэжной речевки. Когда те отказались, он полез в драку. В результате был избит. Участников драки, как сообщает издание USA Today , забрала полиция. О состоянии избитого подробностей нет.