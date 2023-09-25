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Пьяного члена украинской делегации избили в баре Нью-Йорка

Пьяного члена украинской делегации избили в баре Нью-Йорка

Автор:
25 сентября 2023 19:46
Сообщество : Жизнь в США
Метки: The Campbell bar   Нью-Йорк   США   бар   драка   охрана   
2677
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Сотрудник службы безопасности президента Украины в свободные часы решил культурно отдохнуть в питейном заведении США, но что-то пошло не так...

Президент Украины посетил США, и его визит прошёл не без шероховатостей. О самом главе государства умолчим - на этот раз в СМИ попал и сотрудник службы безопасности украинской делегации.


Мужчина зашёл в The Campbell bar, чтобы расслабиться после сложного трудового дня. Заведение расположено недалеко от офиса ООН, но посетители там самые обычные, и на статусы не обращают внимания. А еще не очень любят, когда кто-то пытается учить их жить.


Украинец, выпив, стал вести разговоры на политические темы, а затем потребовал от посетителей кричать привычные уху жителей Незалэжной речевки. Когда те отказались, он полез в драку. В результате был избит. Участников драки, как сообщает издание USA Today , забрала полиция. О состоянии избитого подробностей нет.

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Метки: The Campbell bar   Нью-Йорк   США   бар   драка   охрана   
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40  комментариев
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745
Жизнь 2 часа назад
ну не приживается хохляцкое отребье нигде
ну не приживается
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20k
Bill 2 минуты назад
Не нашел этой новости на USA Today.
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51k
Прораб 12 минут назад
И тут Тарас понял, что сейчас его будут бить. И возможно даже ногами...(с)
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4k
Pterodactyl Полчаса назад
Настало время ох....льныных историй.
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1k
grigorenko vladislav Полчаса назад
"Пел не музыкально, скандалил, ну и значит правильно, что дали"
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16k
_delphin_ Полчаса назад
Хохлов бьют везде. Это закон.
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4k
vfrcbvec Полчаса назад
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2k
Товарищ 36 минут назад
Какой-то звездёж, не?
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164
Миха Товарищ Полчаса назад
Сейчас ничему нельзя верить. Будь то плохая новость хоть хорошая... Я к таким "киданиям какашку" Ровно отношусь
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10k
Фомич 36 минут назад
Потребовал от посетителей...может он просто мазохист и так отрывался?
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5k
Иван Васильевич 38 минут назад
Всегда удивляли попытки топорной пропаганды! Где на видео можно засвидетельствовать указанные факты?!? Зачем такое публиковать?!? Разве эти поделки не дискредитируют власть?!?

"Издание Страна удалило со своего телеграм фейковое видео якобы от «USA Today»

Выдуманная новость гласила о том, что член делегации Украины в пьяном виде требовал кричать «Слава Украине» от посетителей некого бара «возле ООН».

При этом рос ресурсы типа Газета Ру и АиФ продолжают размещать этот глупый фейк.

Тем самым крайне сильно помогая украинской власти - фейк разоблачается просто и в следующий раз, если такое реально произойдет, никто в это не поверит."

https://t.me/ASupersharij/23572https://t.me/ASupersharij/23572
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3k
Pioner76 41 минуту назад
Хохол наверное не успел сказать, что им все должны.
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57
Павел 50 минут назад
Посади свыню за стол... ))))
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3k
Василий Афиногенов 56 минут назад
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3k
Walther 59 минут назад
Перефразируя классику: " Скоро Ваши чубы примелькаются и вас будут просто бить"!
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390k
Алексей Час назад
п.и.д.а.р.а хохлатого отмудохали
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3k
Руслан Час назад
И ведь не рядовой хохол, а особа приближенная…Ну что за особенность такая у кастрюлеголовых - гадить везде, где оказываются?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
307
данила беринский Час назад
ого, сколько этот фуфел всосали))
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3k
Anners Час назад
Не "избили", а - "указали на место".
Ну, или - "огрёб за борзость"! )))))))
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118k
parallax Час назад
В промытых мозгах чубатого, весь мир с Уркаиной..
Но реальность оказалась несколько иной.
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411
Алексей Бляйбтрой Час назад
Идем в гугл, находим этот бар. И ставим 5 звезд!
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302
Knives22 Алексей Бляйбтрой Полчаса назад
Правильно как хохлы за вышиванку дякували так и вы подякуйте. В российские новостные сайты ссылаются на царьград, царьград ссылается на сша сегодня, а на сша сегодня не видео не новости такой нет.
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