Сотрудник службы безопасности президента Украины в свободные часы решил культурно отдохнуть в питейном заведении США, но что-то пошло не так...
Президент Украины посетил США, и его визит прошёл не без шероховатостей. О самом главе государства умолчим - на этот раз в СМИ попал и сотрудник службы безопасности украинской делегации.
Мужчина зашёл в The Campbell bar, чтобы расслабиться после сложного трудового дня. Заведение расположено недалеко от офиса ООН, но посетители там самые обычные, и на статусы не обращают внимания. А еще не очень любят, когда кто-то пытается учить их жить.
Украинец, выпив, стал вести разговоры на политические темы, а затем потребовал от посетителей кричать привычные уху жителей Незалэжной речевки. Когда те отказались, он полез в драку. В результате был избит. Участников драки, как сообщает издание USA Today , забрала полиция. О состоянии избитого подробностей нет.
Источник:
- Жареный Сплинтер: экзотическая уличная еда в Нью-Йорке
- Массовая драка возле бара в Улaн-Удэ
- Почему не стоит засыпать в метро Нью-Йорка
- Драка из-за товара по скидке в американском магазине
- Невероятное везение продавца
ну не приживается
"Издание Страна удалило со своего телеграм фейковое видео якобы от «USA Today»
Выдуманная новость гласила о том, что член делегации Украины в пьяном виде требовал кричать «Слава Украине» от посетителей некого бара «возле ООН».
При этом рос ресурсы типа Газета Ру и АиФ продолжают размещать этот глупый фейк.
Тем самым крайне сильно помогая украинской власти - фейк разоблачается просто и в следующий раз, если такое реально произойдет, никто в это не поверит."
https://t.me/ASupersharij/23572https://t.me/ASupersharij/23572
Ну, или - "огрёб за борзость"! )))))))
Но реальность оказалась несколько иной.