Невероятное везение продавца

914
1
1
Продавец в США чудом остался жив после нападения неизвестного. Злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину, но счастливчику удалось избежать смертельных ранений.
Повезло, так повезло! Ангелу-хранителю явно пришлось потрудиться.
Источник:
Ссылки по теме:
- Американцы решили массово покинуть пляж, когда полицейские привели собаку-ищейку
- Жареный Сплинтер: экзотическая уличная еда в Нью-Йорке
- В США конфликт в ресторане чуть не закончился трагедией
- Енот неожиданно напал на пятилетнюю девочку
- Жизненные убеждения дедушки
Новости партнёров
реклама