FISHKINET
Сообщество Криминал 1646 постов • 330 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
Невероятное везение продавца

Невероятное везение продавца

Автор:
20 февраля 2023 09:54
Сообщество : Криминал
Метки: Нью-Йорк   США   везение   видео   кринимал   люди   
914
1
1

Продавец в США чудом остался жив после нападения неизвестного. Злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину, но счастливчику удалось избежать смертельных ранений.

Повезло, так повезло! Ангелу-хранителю явно пришлось потрудиться.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Нью-Йорк   США   везение   видео   кринимал   люди   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
ЦСКА 2 часа назад
Что они в этой сраной лавке скомуниздить решили, с пистолетом и автоматом?? И нахрена вообще продавца валить? Беспредельные собратья Джорджа Флойда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Tamdima 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лимонадный Джо Час назад
Скорее всего "заказали" продавца. Конкуренты. Просто исполнители лоханулись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex Час назад
Пиз**ц уроды... Из за пары баксов человека валить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Alex 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

712505



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
США накрыла череда странных пожаров
США накрыла череда странных пожаров
Набирающие популярность в сообществах
Фотоподборка
Фотоподборка
Первый и последний день на работе
Первый и последний день на работе
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как это развидеть?

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#познавательно#Фотографии#Мемы#США
#Юмор#в мире#люди#история#красота#путешествия#подборка
#факты#картинки#Приколы#СССР#кино#соцсети#кот
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали iPhone вызвал полицию и владельца арестовали Жизненные убеждения дедушки Жизненные убеждения дедушки Почему не стоит засыпать в метро Нью-Йорка Почему не стоит засыпать в метро Нью-Йорка Американцы решили массово покинуть пляж, когда полицейские привели собаку-ищейку Американцы решили массово покинуть пляж, когда полицейские привели собаку-ищейку Енот неожиданно напал на пятилетнюю девочку Енот неожиданно напал на пятилетнюю девочку Жареный Сплинтер: экзотическая уличная еда в Нью-Йорке Жареный Сплинтер: экзотическая уличная еда в Нью-Йорке

На что жалуетесь?

Вернуться