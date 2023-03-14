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Массовая драка возле бара в Улaн-Удэ

Массовая драка возле бара в Улaн-Удэ

Автор:
14 марта 2023 13:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Улан-Удэ   бар   драка   конфликт   люди   потасовка   
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В начале марта в одном из баров Улан-Удэ вспыхнул конфликт между посетителями. Один из посетителей подошёл к спящему за соседним столом мужчине и начал будить его, ударяя ладонями по лицу. За уснувшего мужчину вступился друг и началась потасовка.

К конфликту подключились знакомые драчунов и потасовка переместилась на улицу.


На момент прибытия сотрудников Росгвардии на земле лежал один пострадавший. Он отказался от госпитализации и заявил, что у него нет претензий к обидчикам.

Источник:

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Метки: Улан-Удэ   бар   драка   конфликт   люди   потасовка   
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9  комментариев
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28k
Levyathan 3 часа назад
Какое неудачное место для драки-каменная лестница, решетка со штырями, бордюр....
Первое, что пришло на ум.
А второе-"человека" способного бить со всей дури ногами в голову бесчувственного лежачего оппонента, я думаю, смог бы застрелить без зазрения совести.
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307
Александр Поляков 2 секунды назад
это буряты. они пить культурно не могут.
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5k
alex 46 минут назад
уроды
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4k
solovei7 57 минут назад
Какой придурок делает такие оградки с шипами возле бара, да еще и в Улан-Удэ? Неудачно толкнули, просто бухой подскользнулся и труп...
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3k
Pravda 59 минут назад
Когда стало обычным делом - бить ногами лежачего по голове?
Всегда в школе было - до первой крови или до "сдаюсь", но никогда не добивали.
А сейчас и малолетки прыгают на головах как обезьяны.
Это же путь к убийству.
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9k
Бритва Час назад
совсем недавно такие драки были обычным делом, а теперь настолько исключительны, что даже в новости попадают.
растём.
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32k
Юр21 Час назад
И где тут массовая драка? Автор массовых драк не видел.
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28k
Ваня 2 часа назад
ну вот пацаны подняли себе статеечку на ровном месте...
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26k
Serg2001 3 часа назад
Очень опасная решетка у дверей для такого заведения.
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