Массовая драка возле бара в Улaн-Удэ

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В начале марта в одном из баров Улан-Удэ вспыхнул конфликт между посетителями. Один из посетителей подошёл к спящему за соседним столом мужчине и начал будить его, ударяя ладонями по лицу. За уснувшего мужчину вступился друг и началась потасовка.
К конфликту подключились знакомые драчунов и потасовка переместилась на улицу.
На момент прибытия сотрудников Росгвардии на земле лежал один пострадавший. Он отказался от госпитализации и заявил, что у него нет претензий к обидчикам.
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Первое, что пришло на ум.
А второе-"человека" способного бить со всей дури ногами в голову бесчувственного лежачего оппонента, я думаю, смог бы застрелить без зазрения совести.
Всегда в школе было - до первой крови или до "сдаюсь", но никогда не добивали.
А сейчас и малолетки прыгают на головах как обезьяны.
Это же путь к убийству.