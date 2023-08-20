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Девушка украла чужие трусы, которые сушились на верёвке

Девушка украла чужие трусы, которые сушились на верёвке

Автор:
20 августа 2023 10:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   бельё   кража   на веревке   сушка   трусы   чудики   
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В Краснодаре прямо с натянутых во дворе бельевых веревок было украдено сушившееся на них белье.

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Метки: Видео   бельё   кража   на веревке   сушка   трусы   чудики   
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3  комментария
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3k
· · 21 минуту назад
Одеяло убежало,
Улетела простыня,
И трусишки, как зайчишки,
Ускакали от меня !
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83k
Татьяна Юсова 14 минут назад
А почему вы решили, что украла?
Может сорвала их с веревки и понесла выбросить в мусорку, в знак протеста.
Меня тоже страшно бесит, когда вывешивают на всеобщее обозрение свои драные трусы.
У нас во дворе многоэтажки тоже были установлены металлические опоры, на которые натягивали веревки и сушили бельё - полотенца, постельное, детское, штаны, рубашки.
Но одна тетка всё время вывешивала свои старые, линялые панталоны, когда-то розового цвета.
Выходишь на балкон, а у тебя перед глазами гирлянда линялых трусов.
На видео не похоже, что девушка ворует трусы. Там явно черная футболка есть.
Узкий двор, хорошие машины, камера наблюдения...
Мне кажется, что ситуация может быть не такой однозначной, как кажется на первый взгляд.
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