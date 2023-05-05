FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11124 поста • 827 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Автомир
Ночной кошмар автоугонщика

Ночной кошмар автоугонщика

Автор:
05 мая 2023 10:52
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Прикол   авто   видео   необычно   хлам   
1057
1
1

Автолюбитель показал, какой квест он выполняет каждый раз, когда собирается куда-то поехать.

Заводится с пол-оборота...

Этому пилоту необходим бортинженер. Страшный человек!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автомобиль   Прикол   авто   видео   необычно   хлам   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Copycat 2 часа назад
Это уже не первое видео от этого чела, что я вижу, он там по разному ухищряется над своим корфтом

проблема в том что я ещё не в одном не видел что бы он поехал) есть ощущение что эта штука заводится но не на ходу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Максим Т. 10 минут назад
ТУшку запустить проще

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
anpetrof 41 минуту назад
У моего друга была в советские времена 21-я Волга. Около дома стояла. Вот как-т о ночью слышит, он на первом этаже жил, - завелась. Ну, он не торопясь, одевается, выходит на улицу... В Волге сидит угонщик, газует, а машина не едет. А не едет потому, что на ней кардан снят
, подшипники надо было поменять...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Deniss 43 минуты назад
ни один угонщик к этому говну и близко не подойдет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
onebibis 46 минут назад
"Капу, капу нажимай, Ку!" ©
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Извращенец-мазохист.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kra Час назад
Как же нужно хотеть быть автолюбителем! Хотя он однозначно автопрофессионал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

952112



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Не работаю, квартиры нет, долг 5 миллионов": жительница Петербурга удивила своими требованиями к мужчинам
"Не работаю, квартиры нет, долг 5 миллионов": жительница Петербурга удивила своими...
27 занимательных снимков со всего мира
27 занимательных снимков со всего мира
Набирающие популярность в сообществах
Момент "свадебного" ДТП на Кузьминской улице в Москве
Момент "свадебного" ДТП на Кузьминской улице в Москве
О том, как здоровые идеи становятся нездоровыми
О том, как здоровые идеи становятся нездоровыми
Эти руки не для скуки или мой способ борьбы с весенней хандрой
Эти руки не для скуки или мой способ борьбы с весенней хандрой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важен каждый клиент

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#животные#Жизнь#люди#подборка#Ynews#в мире#дизайн
#Юмор#Прикол#машина#дтп#полиция#шоу бизнес#позитив#Москва#звезды#Еда
#интересное#автомобили#история#факты#аварии#авто аварии#СССР#Автовсячина#девушки#забавно
Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазами (2 фото + видео) Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазами (2 фото + видео) Американец пожалел, что оставил свой автомобиль на улице Американец пожалел, что оставил свой автомобиль на улице Женщина выгуливала своего оленя, находясь за рулём автомобиля Женщина выгуливала своего оленя, находясь за рулём автомобиля Велосипед с "квадратными" колёсами Велосипед с "квадратными" колёсами Лошадь неприятно удивила автомобилиста Лошадь неприятно удивила автомобилиста Задорные соревнования по шлепкам по попе Задорные соревнования по шлепкам по попе

На что жалуетесь?

Вернуться