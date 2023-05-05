Ночной кошмар автоугонщика

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Автолюбитель показал, какой квест он выполняет каждый раз, когда собирается куда-то поехать.
Заводится с пол-оборота...
Этому пилоту необходим бортинженер. Страшный человек!
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проблема в том что я ещё не в одном не видел что бы он поехал) есть ощущение что эта штука заводится но не на ходу