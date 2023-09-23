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Голодные кабаны спешат на огороды в Ленинградской области

Голодные кабаны спешат на огороды в Ленинградской области

Автор:
23 сентября 2023 10:56
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Ленинградская область   Россия   животные   кабан   огород   
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Большая стая кабанов зашла в деревню Борисова Грива во Всеволожском районе и прошлась по огородам местных жителей.

В деревне Борисова Грива Ленинградской области открылся портал в кабаний мир. Стая клыкастых бесконечной чередой вышла из леса, чтобы проверить овощи на огородах местных жителей.

А если сделать звук потише - отличное видео для тех, у кого бессонница: "раз кабанчик, два кабанчик…"

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Метки: Видео   Ленинградская область   Россия   животные   кабан   огород   
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a_komolow 46 минут назад
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