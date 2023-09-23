Голодные кабаны спешат на огороды в Ленинградской области

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Большая стая кабанов зашла в деревню Борисова Грива во Всеволожском районе и прошлась по огородам местных жителей.
В деревне Борисова Грива Ленинградской области открылся портал в кабаний мир. Стая клыкастых бесконечной чередой вышла из леса, чтобы проверить овощи на огородах местных жителей.
А если сделать звук потише - отличное видео для тех, у кого бессонница: "раз кабанчик, два кабанчик…"
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