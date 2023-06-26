Заботливая самка кабана спасла детёныша, сделав ему массаж сердца

Фотоловушка засняла, как мать отчаянно спасла своего детёныша. Петербургский биолог Павел Глазков опубликовал ролик на своей странице.

Детёныш дикого кабана нюхал землю, когда ему вдруг стало плохо. Мать подбежала и начала пятачком делать массаж сердца. Малыш не подавал признаки жизни. Вместе с матерью к нему подбежал другой детёныш, который тоже принялся активно массировать тело своего братика или сестренки.