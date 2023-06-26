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Заботливая самка кабана спасла детёныша, сделав ему массаж сердца

Заботливая самка кабана спасла детёныша, сделав ему массаж сердца

Автор:
26 июня 2023 15:07
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Ленинградская область   животные   кабан   лес   медицинская помощь   фото   
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В Приозерском районе Ленинградской области фотоловушка засняла момент спасения детёныша кабана.

Фотоловушка засняла, как мать отчаянно спасла своего детёныша. Петербургский биолог Павел Глазков опубликовал ролик на своей странице.

Детёныш дикого кабана нюхал землю, когда ему вдруг стало плохо. Мать подбежала и начала пятачком делать массаж сердца. Малыш не подавал признаки жизни. Вместе с матерью к нему подбежал другой детёныш, который тоже принялся активно массировать тело своего братика или сестренки.

К счастью, малыш пришёл в себя. Не теряя времени, он продолжил прием пищи.

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Метки: Видео   Ленинградская область   животные   кабан   лес   медицинская помощь   фото   
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5  комментариев
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9k
МихА 51 минуту назад
Оййй прям массаж сердца сделала с искусственным дыханием хрюкало в хрюкало... Малой просто вздремнуть резко захотел а ему поспать не дали
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60k
pynh 2 минуты назад
Потыкала просто, проверила, можно его жрать или еще нет.
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16k
Smiley Полчаса назад
"массаж сердца"?
Потыкала лычом и дальше жрать пошла.
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15k
Majul Полчаса назад
покемонка в своем духе. Какой к черту массаж сердца? Мамаша может еще за дефибриллятором побежала?
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239
Человек Разумный 50 минут назад
Жаль видео обрезали, один кабан уже тащил аппарат для искусственной вентиляции легких, а два других вызывали скорую.
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