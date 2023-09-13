Жители села прогнали тигра с участка

В селе под Хабаровском мужчины вышли на громкий лай собак во дворе и увидели в кустах тигра. К счастью, на людей и собак хищник нападать не стал.
Жители села Бичевая услышали ночью лай собак, вышли на крыльцо частного дома и заметили в кустах очень большого кота. Сначала сельчане пытались уговорами добиться, чтобы зверь покинул территорию участка, потом мужчины схватились за лопаты и стали стучать ими, надеясь испугать тигра. Это сработало. Хищник опешил от такого гостеприимства и убежал в лес. На людей и собак он нападать не стал.
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