Жители села прогнали тигра с участка

Жители села Бичевая услышали ночью лай собак, вышли на крыльцо частного дома и заметили в кустах очень большого кота. Сначала сельчане пытались уговорами добиться, чтобы зверь покинул территорию участка, потом мужчины схватились за лопаты и стали стучать ими, надеясь испугать тигра. Это сработало. Хищник опешил от такого гостеприимства и убежал в лес. На людей и собак он нападать не стал.