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Жители села прогнали тигра с участка

Жители села прогнали тигра с участка

Автор:
13 сентября 2023 08:53
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Россия   животные   село   тигр   хабаровский край   
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В селе под Хабаровском мужчины вышли на громкий лай собак во дворе и увидели в кустах тигра. К счастью, на людей и собак хищник нападать не стал.

Жители села Бичевая услышали ночью лай собак, вышли на крыльцо частного дома и заметили в кустах очень большого кота. Сначала сельчане пытались уговорами добиться, чтобы зверь покинул территорию участка, потом мужчины схватились за лопаты и стали стучать ими, надеясь испугать тигра. Это сработало. Хищник опешил от такого гостеприимства и убежал в лес. На людей и собак он нападать не стал.

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Метки: Видео   Россия   животные   село   тигр   хабаровский край   
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1  комментарий
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vasilykopkov 3 минуты назад
Ну вот, котёночка обидели...
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