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Японские учёные показали "разговор" растений

Японские учёные показали "разговор" растений

Автор:
15 января 2024 17:10
Сообщество : Наука
Метки: Видео   Япония   биологи   обмен информацией.   растения   химия   
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Вот только общение между растениями происходит на уровне химических соединений. И этот "диалог" учёным удалось зафиксировать.

Молекулярные биологи из Университета Сайтама в Японии смогли задокументировать коммуникацию между растениями. Все представители флоры общаются со своими соседями, выделяя летучие соединения, которые нельзя увидеть человеческим глазом. Поэтому чтобы процесс был наглядным ботаники "подкрасили" два вида растений растений и принялись наблюдать за ними через флуоресцентный микроскопоп.


В ходе эксперимента учёные повреждали находившееся рядом растения или сажали на них опасных гусениц. Повреждённое растение в течение нескольких минут начинало выделять органические летучие вещества, на которые реагировало соседнее растение.


"Неповрежденные растения четко воспринимали сообщения своих раненых соседей. Они отвечали всплесками сигналов кальция, которые пробегали по их вытянутым листьям", — говорится в научной статье издания Science Alert.

Учёные утверждают, что подобный обмен информацией происходит в природе постоянно. У флоры тоже есть свой своеобразный "язык" общения, к которому растения прибегают в основном во время опасности.

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Метки: Видео   Япония   биологи   обмен информацией.   растения   химия   
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3  комментария
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3k
a.r.t. 2 часа назад
Ну что, бессердечные веганы, вы сможете теперь уничтожать живые, беззащитные растения, в угоду своему желудку?
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1M
Великий Немой 39 минут назад
Это не новость! Не знаю, сколько лет этой статье, но растения не только общаются между собой, но узнают хозяина и понимают что он им говорит! А так-же узнают тех, кто нанёс им вред!
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