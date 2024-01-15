Японские учёные показали "разговор" растений

Молекулярные биологи из Университета Сайтама в Японии смогли задокументировать коммуникацию между растениями. Все представители флоры общаются со своими соседями, выделяя летучие соединения, которые нельзя увидеть человеческим глазом. Поэтому чтобы процесс был наглядным ботаники "подкрасили" два вида растений растений и принялись наблюдать за ними через флуоресцентный микроскопоп.

В ходе эксперимента учёные повреждали находившееся рядом растения или сажали на них опасных гусениц. Повреждённое растение в течение нескольких минут начинало выделять органические летучие вещества, на которые реагировало соседнее растение.