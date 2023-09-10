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В Новосибирске сотрудник полиции забрался в окно на втором этаже, чтобы задержать преступника

В Новосибирске сотрудник полиции забрался в окно на втором этаже, чтобы задержать преступника

Автор:
10 сентября 2023 12:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Новосибирск   задержание   окно   полиция   преступник   
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Преступник, которого ловил полицейский, сорвал цепочку с женщины.


На видео, на которое наложена музыка из фильма о Джеймске Бонде, видно, что полицейский сначала забирается на козырёк подъезда, а позднее – в окно квартиры. Мужчину выводят и усаживают в полицейский автомобиль.


Известно, что гражданина задерживают не в первый раз. По информации очевидцев, он сорвал с женщины золотую цепочку.


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Метки: Видео   Новосибирск   задержание   окно   полиция   преступник   
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сеньор Леонсио Час назад
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foggen2 12 минут назад
Со спортивной подготовкой и решительностью у парня-всё в порядке.
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Olxi

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