В Новосибирске сотрудник полиции забрался в окно на втором этаже, чтобы задержать преступника

На видео, на которое наложена музыка из фильма о Джеймске Бонде, видно, что полицейский сначала забирается на козырёк подъезда, а позднее – в окно квартиры. Мужчину выводят и усаживают в полицейский автомобиль.

Известно, что гражданина задерживают не в первый раз. По информации очевидцев, он сорвал с женщины золотую цепочку.