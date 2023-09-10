В Новосибирске сотрудник полиции забрался в окно на втором этаже, чтобы задержать преступника

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Преступник, которого ловил полицейский, сорвал цепочку с женщины.
На видео, на которое наложена музыка из фильма о Джеймске Бонде, видно, что полицейский сначала забирается на козырёк подъезда, а позднее – в окно квартиры. Мужчину выводят и усаживают в полицейский автомобиль.
Известно, что гражданина задерживают не в первый раз. По информации очевидцев, он сорвал с женщины золотую цепочку.
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Метки: Видео Новосибирск задержание окно полиция преступник
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