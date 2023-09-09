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Очень плохой мальчик: собака залезла в автобус и выгнала пассажиров

Очень плохой мальчик: собака залезла в автобус и выгнала пассажиров

Автор:
09 сентября 2023 12:15
Сообщество : Животные
Метки: автобус   в хуторе Старая Станица под Ростовом   животные   песик   плохой мальчик   собака   
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В хуторе Старая Станица под Ростовом пёс забежал в салон, выгнал всех пассажиров с водителем и почти два часа не давал никому уехать.

Вывести себя за ошейник он не дал, от сосисок в обмен освобождения автобуса отказался. В итоге спасателю пришлось одеться в защитный костюм и вывести захватчика из салона.


Сейчас плохой мальчик ждет хозяина.

Источник:

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Метки: автобус   в хуторе Старая Станица под Ростовом   животные   песик   плохой мальчик   собака   
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5  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
90-е, похоже, возвращаются. Сейчас клан котов подключится. И начнется.
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4k
americos 8 минут назад
Эта будка ему понравилась. Он будет в ней жить.
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7k
Джордж. Вашингтон. 11 минут назад
Нынешними сосисками и бомжа не выманишь, не то что собаку
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26k
Сталкер 23 минуты назад
И где это?
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4k
Alex 51 минуту назад
Просто он в прошлой жизни кондуктором работал
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