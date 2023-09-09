Очень плохой мальчик: собака залезла в автобус и выгнала пассажиров

954
1
1
В хуторе Старая Станица под Ростовом пёс забежал в салон, выгнал всех пассажиров с водителем и почти два часа не давал никому уехать.
Вывести себя за ошейник он не дал, от сосисок в обмен освобождения автобуса отказался. В итоге спасателю пришлось одеться в защитный костюм и вывести захватчика из салона.
Сейчас плохой мальчик ждет хозяина.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Приморье тигр утащил собаку
- Собака почти неделю ждала хозяина у входа в больницу
- Забавная реакция пса на фен
- Собака забила гол на соревнованиях по пляжному футболу
- Когда хозяйка роняет чипсину на пол
Новости партнёров
реклама