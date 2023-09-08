Вандализм и другие сюрпризы от посетителей ярмарки народных ремесел Таджикистана в Астане

В Астане в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане недавно прошла выставка-ярмарка национальных блюд, сельскохозяйственной, промышленной и другой продукции из Таджикистана. Большая часть посетителей вела себя достойно, однако нашли люди, которые решили забрать часть выставки с собой.
Овощи, фрукты и декарации должны были радовать глаз несколько дней.
Глава города Женис Касымбек прокомментировал поведение отдельных посетителей выставки-ярмарки :
"Как вы знаете, в рамках Дней культуры Таджикистана в прошедшие выходные на площади EXPO прошла выставка-ярмарка сельскохозяйственной, промышленной продукции и изделий народных ремесел. На ярмарке было реализовано более 1000 тонн продукции. Но, к сожалению, были случаи порчи имущества, некоторые наши граждане ломали навесы, прилавки, декорации. Также были факты нарушения общественного порядка. Это показатель низкой культуры, обесценивания чужого труда.
Из-за действий некоторых людей, тень легла на всех жителей Астаны. Подчеркну, что выставку-ярмарку посетило около 100 тысяч человек и большая часть горожан вела себя культурно. За что выражаю им благодарность."
"Главой государства было указано на необходимость принятия эффективных мер по обеспечению безопасности жителей столицы и предотвращению участившихся случаев вандализма и правонарушений на улицах Астаны. Полиции поручено установить лиц, которые допустили факты вандализма и нарушения общественного порядка. Нарушители будут привлечены к ответственности", - добавил аким.
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