Вандализм и другие сюрпризы от посетителей ярмарки народных ремесел Таджикистана в Астане

Овощи, фрукты и декарации должны были радовать глаз несколько дней.

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Глава города Женис Касымбек прокомментировал поведение отдельных посетителей выставки-ярмарки :

"Как вы знаете, в рамках Дней культуры Таджикистана в прошедшие выходные на площади EXPO прошла выставка-ярмарка сельскохозяйственной, промышленной продукции и изделий народных ремесел. На ярмарке было реализовано более 1000 тонн продукции. Но, к сожалению, были случаи порчи имущества, некоторые наши граждане ломали навесы, прилавки, декорации. Также были факты нарушения общественного порядка. Это показатель низкой культуры, обесценивания чужого труда.

Из-за действий некоторых людей, тень легла на всех жителей Астаны. Подчеркну, что выставку-ярмарку посетило около 100 тысяч человек и большая часть горожан вела себя культурно. За что выражаю им благодарность."