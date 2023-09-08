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Вандализм и другие сюрпризы от посетителей ярмарки народных ремесел Таджикистана в Астане

Вандализм и другие сюрпризы от посетителей ярмарки народных ремесел Таджикистана в Астане

Автор:
08 сентября 2023 12:15
Метки: Казахстан   астана   вандализм   выставка   люди   скандал   
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В Астане в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане недавно прошла выставка-ярмарка национальных блюд, сельскохозяйственной, промышленной и другой продукции из Таджикистана. Большая часть посетителей вела себя достойно, однако нашли люди, которые решили забрать часть выставки с собой.

Овощи, фрукты и декарации должны были радовать глаз несколько дней.

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Глава города Женис Касымбек прокомментировал поведение отдельных посетителей выставки-ярмарки :

"Как вы знаете, в рамках Дней культуры Таджикистана в прошедшие выходные на площади EXPO прошла выставка-ярмарка сельскохозяйственной, промышленной продукции и изделий народных ремесел. На ярмарке было реализовано более 1000 тонн продукции. Но, к сожалению, были случаи порчи имущества, некоторые наши граждане ломали навесы, прилавки, декорации. Также были факты нарушения общественного порядка. Это показатель низкой культуры, обесценивания чужого труда.

Из-за действий некоторых людей, тень легла на всех жителей Астаны. Подчеркну, что выставку-ярмарку посетило около 100 тысяч человек и большая часть горожан вела себя культурно. За что выражаю им благодарность."

"Главой государства было указано на необходимость принятия эффективных мер по обеспечению безопасности жителей столицы и предотвращению участившихся случаев вандализма и правонарушений на улицах Астаны. Полиции поручено установить лиц, которые допустили факты вандализма и нарушения общественного порядка. Нарушители будут привлечены к ответственности", - добавил аким.

Источник:

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Метки: Казахстан   астана   вандализм   выставка   люди   скандал   
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10  комментариев
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29k
Ваня 43 минуты назад
ага, вот еще одна титульная нация во всем своем величии...
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4k
Lexx 5 минут назад
Очередные претенденты на супер-расу, показали свою ублюдочную сущность.
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4k
Serj81 7 минут назад
А всё кричат рюсские убирайтесь!
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11k
Алексей 42 минуты назад
Ну вот в принципе к этому и стремятся казахи
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5k
Горожанин 48 минут назад
Таджики - это индоевропейский, оседлый народ. А казахи - тюрки-кочевники, кипчаки. У них культурно-историческии сложилось так, как происходило на этой ярмарке.
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657
Mazabest 49 минут назад
Ну обычно в конце выставки все продукты народу раздают. Ну у нас так проходит на ПродЭкспо в Москве. В последний день люди тащат все, что плохо лежит)) А мороженное выносят тачками
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47k
Максим Т. 51 минуту назад
Декарация это 10^1 раций?
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81k
Доктор Джонс Час назад
Это делают не коренные горожане, а понаехавшие мамбеты из аулов...
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81k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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76k
Viktor Час назад
Так и хочется ногой в дыню зарядить!

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