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Женщина зашла в церковь и украла две куртки

Женщина зашла в церковь и украла две куртки

Автор:
08 сентября 2023 11:20
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Злоумышленница   Церковь   коляска   курточки   украла   
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Утром посетительница припарковала свою коляску и зашла в церковь на Солянке, но, как выяснилось — не для того, чтобы помолиться.


55-летняя женщина выбрала две самые дорогие куртки прихожан стоимостью 66 тысяч рублей и вынесла их из храма. Но карма настигла ее оперативно с помощью камер видеонаблюдения.


Воровку задержали. Вину она признала, сообщили в прокуратуре.

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Метки: Видео   Злоумышленница   Церковь   коляска   курточки   украла   
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10  комментариев
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21k
kσρβγς 2 часа назад
Вот она, дискриминация по расовому признаку! Неграм можно тырить до 950 баксов, а белую за меньше чем 700 привлекли...
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29k
Ваня 51 минуту назад
ромалэ что ли?..
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76k
Viktor Час назад
Ладно, тётка - сука, но зачем в церкви снимать верхнюю одежду, чай не больница?
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3k
Nigilist Час назад
За привлекать-то? А как же: "бог дал, бог взял"?
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31k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Но карма настигла ее оперативно с помощью камер видеонаблюдения.
--------
А бог куда смотрит?
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