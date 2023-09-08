Женщина зашла в церковь и украла две куртки

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Утром посетительница припарковала свою коляску и зашла в церковь на Солянке, но, как выяснилось — не для того, чтобы помолиться.
55-летняя женщина выбрала две самые дорогие куртки прихожан стоимостью 66 тысяч рублей и вынесла их из храма. Но карма настигла ее оперативно с помощью камер видеонаблюдения.
Воровку задержали. Вину она признала, сообщили в прокуратуре.
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А бог куда смотрит?
На вас, за упоминание его имени, да ещё и написанное маленькими буквами .
Так что держитесь, грешник !!! )))))
Был бы верующим, разве бы я язвил о 3-й заповеди Христианства ????