На Ямале детей в школу доставляют на вертолете

Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё

Чем младше школьник, тем тяжелее его рюкзак

"Ты, гаденыш!" - методы воспитания от вахтерши в нижегородской школе

Задиристый школьник срывает уроки и обижает одноклассников

Весёлое школьное состязание

В Воронеже пьяный мужчина издевался над ребенком жены во дворе жилого дома