FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 927 постов • 237 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь
На Ямале детей в школу доставляют на вертолете

На Ямале детей в школу доставляют на вертолете

Автор:
07 сентября 2023 08:29
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   На Ямале   вертолет   дети   оленеводы   школа   
954
1
1

Летом оленеводы кочуют по тундре вместе со своими детьми, а осенью к ним прилетает вертолет и забирает детей из отдаленных районов в интернат.

Он прилетает в стойбища, даже если там всего один ученик – в России все граждане обязаны получить 9 классов образования.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Видео   На Ямале   вертолет   дети   оленеводы   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
куджо Час назад
Ну в отличии от либералов, это знают многие люди. Очень много делается являя собой обыденность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
surgy Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

304352



Другие посты автора
Популярное в сообществах
После шести лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу
После шести лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу
«А почему я здесь?«: уехавший в Латвию актёр Артур Смольянинов загрустил о родине
«А почему я здесь?«: уехавший в Латвию актёр Артур Смольянинов загрустил о родине
Набирающие популярность в сообществах
История создания VIN АВТО
История создания VIN АВТО
10 нетипичных инсталляций, которые доказывают, что искусство может быть разным
10 нетипичных инсталляций, которые доказывают, что искусство может быть разным
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кофе с пенкой

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#полиция#подборка#улыбнуло#факты#женщина#задержание#США
#люди#Прикол#кино#фильм#забавно#криминал#Москва#маразм#Метро#удивительно
#в мире#интересно#история#позитив#Китай#сарказм#интересное#дети#преступление#Ynews
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё Чем младше школьник, тем тяжелее его рюкзак Чем младше школьник, тем тяжелее его рюкзак "Ты, гаденыш!" - методы воспитания от вахтерши в нижегородской школе "Ты, гаденыш!" - методы воспитания от вахтерши в нижегородской школе Задиристый школьник срывает уроки и обижает одноклассников Задиристый школьник срывает уроки и обижает одноклассников Весёлое школьное состязание Весёлое школьное состязание В Воронеже пьяный мужчина издевался над ребенком жены во дворе жилого дома В Воронеже пьяный мужчина издевался над ребенком жены во дворе жилого дома

На что жалуетесь?

Вернуться