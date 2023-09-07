На Ямале детей в школу доставляют на вертолете

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Летом оленеводы кочуют по тундре вместе со своими детьми, а осенью к ним прилетает вертолет и забирает детей из отдаленных районов в интернат.
Он прилетает в стойбища, даже если там всего один ученик – в России все граждане обязаны получить 9 классов образования.
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