В Нижнекамске мигранты устроили массовое ночное побоище из-за девушки

Местные жители рассказывают, что такие инциденты не редкость. Особенно часто они происходят именно у этого заведения, поэтому его решили проверить местные власти. После этого ресторан переехал на новое место:

27 июня 2023 года решением антитеррористической комиссии было принято решение о проверке данного заведения, которое ранее располагалось по адресу пр. Строителей, 2г ТЦ «Бахет». После проведенной проверки данного заведения и выявленных нарушений, руководство кафе «Султан» для отвода глаз переехало по адресу Гагарина, 1б. Решается вопрос о проведении проверок общественного питания, где находятся иностранные граждане.

По словам горожан, такие потасовки - не редкость. Люди стараются вечером лишний раз не выходить на улицу. Пару лет назад в Нижнекамске даже вводили комендантский час для приезжих, а ситуацию брал под свой контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но пока стычки продолжаются.