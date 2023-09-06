В Нижнекамске мигранты устроили массовое ночное побоище из-за девушки

Драки между иностранцами там не редкость, пару лет назад в городе даже вводили комендантский час.
В результате драки одного иностранца госпитализировали, троих задержали. Инцидент случился у ресторана. Как сообщили в МВД:
Ночью в дежурную часть поступило сообщение о драке возле одного из городских спортбаров. В результате конфликта иностранный гражданин (находящийся на территории Российской Федерации на законных основаниях) получил телесные повреждения и был госпитализирован. Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что между двумя компаниями молодых людей из-за девушки произошел конфликт, который в дальнейшем перерос в драку на улице.
××
Источник:
Местные жители рассказывают, что такие инциденты не редкость. Особенно часто они происходят именно у этого заведения, поэтому его решили проверить местные власти. После этого ресторан переехал на новое место:
27 июня 2023 года решением антитеррористической комиссии было принято решение о проверке данного заведения, которое ранее располагалось по адресу пр. Строителей, 2г ТЦ «Бахет». После проведенной проверки данного заведения и выявленных нарушений, руководство кафе «Султан» для отвода глаз переехало по адресу Гагарина, 1б. Решается вопрос о проведении проверок общественного питания, где находятся иностранные граждане.
По словам горожан, такие потасовки - не редкость. Люди стараются вечером лишний раз не выходить на улицу. Пару лет назад в Нижнекамске даже вводили комендантский час для приезжих, а ситуацию брал под свой контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но пока стычки продолжаются.
Источник:
- В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом
- Толпа мужчин схлестнулась в драке на детской площадке — в ход пошел строительный мусор с прилежащей стойки
- В Смоленской области 15-летний парень заступился за девушку и теперь ему может грозить срок
- В московском метро мигранты устроили побоище и не хотели успокаиваться, мешая другим пассажирам
- В Алуште женщины устроили побоище в пункте выдачи заказов Wildberries
Если только посетители не спортсмены в "литербол"
з.ы. абизяны, не ссорьтесь