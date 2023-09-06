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В Нижнекамске мигранты устроили массовое ночное побоище из-за девушки

В Нижнекамске мигранты устроили массовое ночное побоище из-за девушки

Автор:
06 сентября 2023 15:37
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Нижнекамск   драка   иностранцы   мигранты   побоище   приезжие   
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Драки между иностранцами там не редкость, пару лет назад в городе даже вводили комендантский час.

В результате драки одного иностранца госпитализировали, троих задержали. Инцидент случился у ресторана. Как сообщили в МВД:

Ночью в дежурную часть поступило сообщение о драке возле одного из городских спортбаров. В результате конфликта иностранный гражданин (находящийся на территории Российской Федерации на законных основаниях) получил телесные повреждения и был госпитализирован. Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что между двумя компаниями молодых людей из-за девушки произошел конфликт, который в дальнейшем перерос в драку на улице.

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Местные жители рассказывают, что такие инциденты не редкость. Особенно часто они происходят именно у этого заведения, поэтому его решили проверить местные власти. После этого ресторан переехал на новое место:

27 июня 2023 года решением антитеррористической комиссии было принято решение о проверке данного заведения, которое ранее располагалось по адресу пр. Строителей, 2г ТЦ «Бахет». После проведенной проверки данного заведения и выявленных нарушений, руководство кафе «Султан» для отвода глаз переехало по адресу Гагарина, 1б. Решается вопрос о проведении проверок общественного питания, где находятся иностранные граждане.

По словам горожан, такие потасовки - не редкость. Люди стараются вечером лишний раз не выходить на улицу. Пару лет назад в Нижнекамске даже вводили комендантский час для приезжих, а ситуацию брал под свой контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но пока стычки продолжаются.


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Метки: Видео   Нижнекамск   драка   иностранцы   мигранты   побоище   приезжие   
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10  комментариев
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29k
Ваня 38 минут назад
опять двадцать пять!!! доколе это будет продолжаться, я спрашиваю силовые структуры?!!
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31k
БамбарбияКиргуду 5 минут назад
Уже и Бастрыкин не помогает.
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398
Дро4ер Полоумный 6 минут назад
Жаль что не поубивали друг друга
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Могли бы ограничиться, батлом по лезгинке.
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11k
Владимир Полчаса назад
Надеюсь люди не пострадали.
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34k
albedo Полчаса назад
Спортбар- если вдуматься в смысл этого слова - звучит как анекдот.
Если только посетители не спортсмены в "литербол"
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50k
Андрей 45 минут назад
Ещё пока ситуацию с мигрантами контролируем или уже всё труднее и труднее?
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1k
ФЫВАПРОЛ 58 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
ФЫВАПРОЛ Час назад
Ссылка www.youtube.com
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60k
pynh Час назад
Да там "девушек" на всех хватит.
з.ы. абизяны, не ссорьтесь
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