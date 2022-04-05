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Мигранты в Москве организовали массовую драку на стройке

Мигранты в Москве организовали массовую драку на стройке (1 фото + 2 видео)

Автор:
05 апреля 2022 15:27
Сообщество : Криминал
Метки: арматура   доски   драка   мигранты   побоище   стройка   
2987
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Граждане Узбекистана и Таджикистана не нашли общий язык и началось побоище.

Шелепихинская набережная, ЖК «Сердце столицы». На стройке в основном трудятся мигранты и они не всегда друг с другом ладят. Как сообщают, поводом для драки стало оскорбление: рабочий из Таджикистана назвал гражданина из Узбекистана «дураком»... И этого было достаточно - работнички схватили доски, арматуру и ринулись в бой. Инцидент произошёл ещё 1 апреля, но известно о нём стало только сейчас.

Их становилось всё больше - земляки «горячих парней» видели, какое веселье творится на улице, бросали работу и бежали размяться. В итоге в конфликте участвовало около 130 человек.

Их всех приняли и доставили в полицию. Сейчас идёт разбирательство.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: арматура   доски   драка   мигранты   побоище   стройка   
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27  комментариев
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6k
НадоПоменятьНик,НеЗабудь 5 часов назад
ОВД-вокзал-Родина! Там ждут горячих сынов родные просторы и семьи!
Я не понимаю, как для нас массовые драки приезжих стали некой нормой. Все таки за поведением мигрантов надо следить, у нас и своих горячих голов хватает.
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4k
dikijnub 11 минут назад
Можно бесконечно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как бежит вода и как...
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73
Роман Романов 42 минуты назад
Шо, опять???
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244
Просто прохожий Час назад
Если мужики то должны биться насмерть, пока последний боец себя убьет сам.
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12k
geminisf Час назад
Ну не знаю... Есть же в конце концов огнемёты...
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412
R L Час назад
Потом помирятся и пойдут водку пить с пловом
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32k
turyst Час назад
Ссылка youtu.be
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9k
Rus77 2 часа назад
Кода уже всю эту шерсть выгонят отсюда...
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1k
Алексей 2 часа назад
Когда уже случится массовый исход с земли РФ? Ведь сами жаловались на низкие за,курс доллара итд. За слова ответ пора держать и валить из негостеприимной страны. Гоу Хом, как грится
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22k
Matrosskin 3 часа назад
Так не "доставлять" их нужно было, а арматуры подкинуть нужно было и выждать. А уже оставшихся победителей кремировать, ой простите - премировать ( Постановлением об депортации и запретом въезда)
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6k
grimmsan 3 часа назад
Пахтакор чемпион!
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8k
Barachek_Obachek 3 часа назад
Знакомый таджик скоро на свадьбу едет на родину. Свадьба кстати у него. До этого другой ездил. Ни тот, ни другой невесту ни разу не видели. Здесь же живут с гражданскими жёнами из местных и отправляют зарплату на родину.
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11k
Star Link 3 часа назад
Ну ведь есть же хорошие новости!
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1k
Трям 3 часа назад
Идиоты! У них же тяжелая гусеничная техника есть, а они в рукопашку идут...
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5k
Shtoppi 3 часа назад
таджик назвал узбека дураком, 1-го апреля, из-за этого произошла массовая драка. Во истину! День дурака удался)))
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986
Motorola 3 часа назад
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3k
Bulanov 3 часа назад
Меня в этих нацзамесах неизменно удивляет - как они своих-то отличают?
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73
eutace 3 часа назад
жить потом в этом доме.. фу бл@
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1k
Андрей 4 часа назад
Другого "Сердца Столицы" у меня для Вас нет.
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21k
Добрый Алабай 4 часа назад
Быстрей бы уже доблестные таджико-узбеки избили пару десятков депутатов госдумы от ер, министра строительства, каких-нибудь сенаторов и генерала от мвд.
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462
Виктор Глущенко 4 часа назад
Таджики и узбуки Маскву не поделили !
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