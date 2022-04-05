Мигранты в Москве организовали массовую драку на стройке

Шелепихинская набережная, ЖК «Сердце столицы». На стройке в основном трудятся мигранты и они не всегда друг с другом ладят. Как сообщают, поводом для драки стало оскорбление: рабочий из Таджикистана назвал гражданина из Узбекистана «дураком»... И этого было достаточно - работнички схватили доски, арматуру и ринулись в бой. Инцидент произошёл ещё 1 апреля, но известно о нём стало только сейчас.