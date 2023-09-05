Он даже не мог защититься: во Владивостоке женщина отвратительно поступила с пенсионером

Неизвестная женщина отобрала у пенсионера последние деньги
Во Владивостоке бессовестная женщина подошла к пенсионеру, который еле стоит на ногах, опираясь на трость, и вытащила все его деньги из нагрудного кармана, а затем скрылась. Очевидцы пишут, что это были единственные сбережения пенсионера.
Пожилой мужчина покупал чебурек, достал деньги, и это увидела злоумышленница. Что мог сделать пенсионер, который не в силах догнать или дать отпор обидчице? Он стал отличной жертвой для женщины.
Дождавшись удобного момента, она нагло подошла к беспомощному человеку. Ловким движением вытащила деньги и поспешила удалиться. Мужчина даже не успел среагировать, когда он обернулся посмотреть, в каком направлении ушла неизвестная, ее уже и след простыл.
Весь этот отвратительный поступок попал на видео, которое тут же разлетелось по социальным сетям. Люди шокированы таким наглым и бессердечным поступком.
«Дедушка даже не мог защититься. Видно, что он в шоке, растерялся и не зовет на помощь. Для него эта пенсия, может быть, единственная возможность существования, а вполне себе здоровая женщина с руками и ногами копейку заработать не может? Какой позор. Жалко, что она в очках, вот бы весь мир увидел ее бессовестное лицо», – пишут гневные комментарии люди.
Один из жителей Владивостока не остался в стороне и просит помочь найти аморальную личность с записи.
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Чтоб у неё также в старости последние деньги на хлеб спёрли
И опять этот наболевший вопрос - где, ГДЕ его дети?
Кстати, я бы сам скинул, еслиб знал куда.