Он даже не мог защититься: во Владивостоке женщина отвратительно поступила с пенсионером

Во Владивостоке бессовестная женщина подошла к пенсионеру, который еле стоит на ногах, опираясь на трость, и вытащила все его деньги из нагрудного кармана, а затем скрылась. Очевидцы пишут, что это были единственные сбережения пенсионера.

Пожилой мужчина покупал чебурек, достал деньги, и это увидела злоумышленница. Что мог сделать пенсионер, который не в силах догнать или дать отпор обидчице? Он стал отличной жертвой для женщины.

Дождавшись удобного момента, она нагло подошла к беспомощному человеку. Ловким движением вытащила деньги и поспешила удалиться. Мужчина даже не успел среагировать, когда он обернулся посмотреть, в каком направлении ушла неизвестная, ее уже и след простыл.