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Он даже не мог защититься: во Владивостоке женщина отвратительно поступила с пенсионером

Он даже не мог защититься: во Владивостоке женщина отвратительно поступила с пенсионером

Автор:
05 сентября 2023 09:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Владивосток   вор   деньги   криминал   люди   негатив   пенсионер   
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Неизвестная женщина отобрала у пенсионера последние деньги

Во Владивостоке бессовестная женщина подошла к пенсионеру, который еле стоит на ногах, опираясь на трость, и вытащила все его деньги из нагрудного кармана, а затем скрылась. Очевидцы пишут, что это были единственные сбережения пенсионера.


Пожилой мужчина покупал чебурек, достал деньги, и это увидела злоумышленница. Что мог сделать пенсионер, который не в силах догнать или дать отпор обидчице? Он стал отличной жертвой для женщины.


Дождавшись удобного момента, она нагло подошла к беспомощному человеку. Ловким движением вытащила деньги и поспешила удалиться. Мужчина даже не успел среагировать, когда он обернулся посмотреть, в каком направлении ушла неизвестная, ее уже и след простыл.

Весь этот отвратительный поступок попал на видео, которое тут же разлетелось по социальным сетям. Люди шокированы таким наглым и бессердечным поступком.


«Дедушка даже не мог защититься. Видно, что он в шоке, растерялся и не зовет на помощь. Для него эта пенсия, может быть, единственная возможность существования, а вполне себе здоровая женщина с руками и ногами копейку заработать не может? Какой позор. Жалко, что она в очках, вот бы весь мир увидел ее бессовестное лицо», – пишут гневные комментарии люди.


Один из жителей Владивостока не остался в стороне и просит помочь найти аморальную личность с записи.



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Метки: Владивосток   вор   деньги   криминал   люди   негатив   пенсионер   
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19  комментариев
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562
Илья 54 минуты назад
А может как таким существам руки рубить ? Хорошая профилактика получилась бы.
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4k
ProstoBoBka 4 минуты назад
Почему за воровство руки у нас не отрубают? Отрубали бы руки и показывали по всем новостям! Воров меньше бы было, понятно что дебилов не остановить...
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20k
sonic24a 7 минут назад
это же не банк. Просто взял и всё.
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10k
МихА 10 минут назад
ГАДИНА...
Чтоб у неё также в старости последние деньги на хлеб спёрли
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89
Михаил 12 минут назад
Вот тварина... надеюсь ее найдут... и не полицаи, а желающие оторвать руки нахрен до колен... а то потом на видосах будет извиняться и говорить что это на еду детям... Не может заработать на нормальной работе нехай идет сосет на дорогу! И сама денег поднимет и другим приятно сделает... ну и профессию по духу освоит...
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17k
Shtoppi 15 минут назад
найти эту шкуру и линчевать.
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55k
dima423 48 минут назад
вот откуда такие конченые люди берутся...тока не говорите из пи*ды...я имею ввиду кто их воспитывает, неужели им не объясняют в детстве что такое хорошо и что такое плохо...
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3k
kuchipachi 56 минут назад
Хорошо бы скинуться дедушке копейкой... И не остаться в стороне не только просьбой найти женщину
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17k
Голос Вселенной Час назад
Вернется ведь ей все... ну вернется.... Правда, жаль, что дедульке от этого не легче.
И опять этот наболевший вопрос - где, ГДЕ его дети?
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10k
Алексей Час назад
Тварина
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27k
Matrosskin Час назад
"Один из жителей Владивостока не остался в стороне и просит помочь найти аморальную личность с записи." - а вообще то "не остаться в стороне" должен специально существующий орган - полиция. Видеозаписи вполне достаточно чтоб открыть дело и найти и потерпевшего и эту блдь. ( не зря же все города обвешали камерами). Но видимо - это другое
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9k
krivsan Час назад
себе на похороны взяла,ужас
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