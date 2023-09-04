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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 695 постов • 38 подписчиков подписаться
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Известный нижегородский художник мстит кафе на Покровке из-за громкой музыки

Известный нижегородский художник мстит кафе на Покровке из-за громкой музыки

Автор:
04 сентября 2023 10:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Музыка   Синий Карандаш   громко   кафн   месть   
2840
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Мужчина выставляет колонку и включает страшные звуки.

Насладиться воскресным деньком оказалось сложно — из окна над кафешкой громыхала музыка. Ребята из «Мазл Тов», извиняясь перед посетителями, говорят, что ничего сделать не могут — человек, который живет в этой квартире просто включает на всю запись каких-то непонятных звуков и уходит из дома. Так он мстит заведению за их музыку на веранде.

С бунтарем пытались договориться, но, как рассказали в кафе, он каждый раз выставляет все новые условия. Сначала он просил, чтобы музыку не включили раньше 9 утра и ему пошли на встречу, потом он потребовал, чтобы музыки не было вовсе. Руководство кафе пыталось решить проблему миром — в подъезде дома за счет заведения поменяли окна на пластиковые, чтобы уменьшить шум, а самому Карандашу дали большую скидку в ресторане и абонемент на бесплатный кофе.

В кафе также сообщили, что уже писали заявление в полицию, но участковый пришел к Карандашу, не смог до него достучаться и ушел. Всё.

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Метки: Видео   Музыка   Синий Карандаш   громко   кафн   месть   
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32  комментария
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803
Вася 2 часа назад
Если кафешка в жилом доме, музыки там не должно быть вообще.
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−15
----------- 44 секунды назад
SmartCat101 - я в твой мамин гроб доверху насрал ...
сдохни гнида фашисткая .
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179
Pasha Panfilov 5 минут назад
По ходу чуваку тупо заняться нечем.
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179
Pasha Panfilov 23 минуты назад
Я так понимаю известный художник, кроме гуделок на всю улицу, не известен более ничем?
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16k
Vital Idol 38 минут назад
очень плохой убогий пост! его можно было по-другому назвать!
"Кафе заипала жителей дома своей музыкой"
мне понравилась его фраза - у меня в голове постоянно играет чужая музыка...

Ссылка www.youtube.com
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5k
alex Час назад
Покровку, как и Маросейку, давно пора переименовать в Алкашинские ряды. Всю ночи квасят, причём каждый день. А с пятницы на субботу вообще кобздец, ещё и пытаются трахнуться на асфальте заплёванном
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3k
SaveUs Час назад
Да ваше закрыть это унылое кафе с их музыкой
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−15
----------- Час назад
какашками закидывать надо, какашками ...
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1k
investas Час назад
Вроде запрещали кафе в жилых домах?
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3k
Anners Час назад
Не "мстит", а борется, как может.
На фига этом шалмане оглушительно долбит ослиная рыготня?
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3k
Anners Час назад
Мужик молодец! В хорошем кафе музыка или вовсе не нужна, или пусть будет такая, что уже в двух шагах от столика не слышна. Мы такую проектировали и устанавливали.
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28k
Lehoia 2 часа назад
Ох, эта сладкая звуковая месть. Еще при СССР не мог найти общий язык с соседями-маргиналами-ночные вечеринки почти каждый день, с отстойной музыкой до утра. Пригрозил отравить им жизнь-не поверили. В итоге, каждое утро, уходя на работу, оставлял им приемник в самом "прослушиваемом" месте, с какой-то невыносимо у.е.б.и.щ.н.ой. арабской музыкой. В те времена были волны, которые ее передавали практически нон-стоп. Их хватило примерно на неделю. Потом сами пришли заключать перемирие на моих условиях)
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179
Pasha Panfilov Lehoia Полчаса назад
Будь они маргиналами, они бы просто вывели вам из строя электрощиток.
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15k
FatZilla 2 часа назад
А почему вариант чтобы в кафе не было музыки вовсе их не устроил? Внутри кафе включайте негромкую музыку и всё.
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221
dm.star2011 2 часа назад
всё просто-любое музло и прочие звуки из кафе,баров,открывающихся магазинчиков,караоке и прочего БЕСЯТ окружающих жителей. так что чувак нашёл способ борьбы с этими уродами. вот только теперь и сам бесит остальных жильцов. а закон "ущемляющий бизнес" государство хрен когда примет.
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Infinite

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