Известный нижегородский художник мстит кафе на Покровке из-за громкой музыки

Насладиться воскресным деньком оказалось сложно — из окна над кафешкой громыхала музыка. Ребята из «Мазл Тов», извиняясь перед посетителями, говорят, что ничего сделать не могут — человек, который живет в этой квартире просто включает на всю запись каких-то непонятных звуков и уходит из дома. Так он мстит заведению за их музыку на веранде.



С бунтарем пытались договориться, но, как рассказали в кафе, он каждый раз выставляет все новые условия. Сначала он просил, чтобы музыку не включили раньше 9 утра и ему пошли на встречу, потом он потребовал, чтобы музыки не было вовсе. Руководство кафе пыталось решить проблему миром — в подъезде дома за счет заведения поменяли окна на пластиковые, чтобы уменьшить шум, а самому Карандашу дали большую скидку в ресторане и абонемент на бесплатный кофе.



В кафе также сообщили, что уже писали заявление в полицию, но участковый пришел к Карандашу, не смог до него достучаться и ушел. Всё.