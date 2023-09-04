Известный нижегородский художник мстит кафе на Покровке из-за громкой музыки

Мужчина выставляет колонку и включает страшные звуки.
Насладиться воскресным деньком оказалось сложно — из окна над кафешкой громыхала музыка. Ребята из «Мазл Тов», извиняясь перед посетителями, говорят, что ничего сделать не могут — человек, который живет в этой квартире просто включает на всю запись каких-то непонятных звуков и уходит из дома. Так он мстит заведению за их музыку на веранде.
С бунтарем пытались договориться, но, как рассказали в кафе, он каждый раз выставляет все новые условия. Сначала он просил, чтобы музыку не включили раньше 9 утра и ему пошли на встречу, потом он потребовал, чтобы музыки не было вовсе. Руководство кафе пыталось решить проблему миром — в подъезде дома за счет заведения поменяли окна на пластиковые, чтобы уменьшить шум, а самому Карандашу дали большую скидку в ресторане и абонемент на бесплатный кофе.
В кафе также сообщили, что уже писали заявление в полицию, но участковый пришел к Карандашу, не смог до него достучаться и ушел. Всё.
Источник:
- Солнечногорские музыканты перепели песню Цоя
- Юная поклонница тяжелой музыки
- Девушка мастерски сыграла на пипе
- Известную детскую песенку исполнили в стиле русский шансон
- Современный утренник
"Кафе заипала жителей дома своей музыкой"
мне понравилась его фраза - у меня в голове постоянно играет чужая музыка...
На фига этом шалмане оглушительно долбит ослиная рыготня?
Вот смотрите:
А эти "остальные", за которых вы радеете, как-то по ночам мирились с шумом?
в ответ на это, я уточняю, а может дальше по логике назвать их терпилами за то что они терпели? И надо их добить ещё и шумом в дневное время. Не нужно сообщать в полицию, как это положено делать. А плюнуть на окружающих и "мстить" на том же уровне?
Вам стало чуть понятней? Боюсь, что ещё проще я не смогу написать. Это надо будет спуститься на совсем низкий уровень, а я уже не смогу. Образование не позволяет.
Представь, попробуй: тихий центр столицы одной из союзных республик. Старинные одно-двух этажные дома граничат с большими современными зданиями, образуя удивительные дворики.
Это не фотография именно того дома, но суть она передает верно.
А на счёт частного сектора, жил я там, При том как раз в одном доме на две семьи. И знаю что это такое. Но нормальный человек договорится миром. Да и соседние дома через дорогу или участок. Это не так далеко.
Да и в "историю" не очень верится. Не в обиду. Просто сложно верить в истории, которые по ходу неудобных вопросов обрастает дополнительными деталями.
Хорошего дня!
Выносить щитки на улицу стали намного позже.