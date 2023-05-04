Девушка мастерски сыграла на пипе

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Музыкант Jiaju Shen, специализирующаяся на традиционных и современных китайских музыкальных инструментах, бодро сыграла на пипе – 4-струнном щипковом музыкальном инструменте, напоминающем лютню.
Пипа — один из самых известных китайских музыкальных инструментов. История его происхождения окутана легендами, а звучание очень колоритно.
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