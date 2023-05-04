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Девушка мастерски сыграла на пипе

Девушка мастерски сыграла на пипе

Автор:
04 мая 2023 10:05
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: pipa   Музыка   в мире   видео   интересно   музыкальный инструмент   
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Музыкант Jiaju Shen, специализирующаяся на традиционных и современных китайских музыкальных инструментах, бодро сыграла на пипе – 4-струнном щипковом музыкальном инструменте, напоминающем лютню.

Пипа — один из самых известных китайских музыкальных инструментов. История его происхождения окутана легендами, а звучание очень колоритно.

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Метки: pipa   Музыка   в мире   видео   интересно   музыкальный инструмент   
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5  комментариев
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2k
Alex 12 минут назад
Эх, сыграла бы она на моей пипе...
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18k
Дмитрий 3 минуты назад
Хорошо, но зачем? Пипа и в традиционном виде звучит очень интересно. А здесь мы видим Хиромицу Агацуму номер два, с той лишь разницей, что тот так на сямисене отжигает.
Ссылка www.youtube.com
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3k
Алекс Чебурашкин 23 минуты назад
Мне кажется пипа у девушки не много другая )))
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17k
Алексей Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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Alex Chebrikov

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