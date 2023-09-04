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В Перу начался снос "Стены позора", 40 лет разделявшую богатых от бедных

В Перу начался снос "Стены позора", 40 лет разделявшую богатых от бедных

Автор:
04 сентября 2023 10:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Стены позора   бедные   богатые   в мире   люди   новости   
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"Стена позора" (ранее "Стена от быдла", "Перуанская Берлинская стена") была настолько велика, что её можно увидеть со спутников.

В январе суд дал 180 дней на снос «стены позора». Наконец в прошлый понедельник начался снос. Также было объявлено, что на месте стены будут посажены деревья после распоряжения Верховного министерства окружающей среды.


«Стена позора» разделяла социальные классы на протяжении четырех десятилетий. С одной стороны, жители живут в тяжелых условиях и на грунтовых дорогах. На другой стороне самый привилегированный сектор с роскошными домами и мощеными улицами.


Да, где-то люди по сей день живут, как в фантастическом фильме


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Метки: Видео   Стены позора   бедные   богатые   в мире   люди   новости   
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3  комментария
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769
Шурман 59 минут назад
Я вот часто бываю в разных странах и вижу как разделены районы для богатых и бедных да и бельгия это не исключение , наш район делиться на 2 части это низ к каналу и верх , все что сверху живут богатые люди где даже людям с средним достатком ни чего не снять , допустим в нижней части квартира 100 квадратов стоит примерно 190 штук евро то в верхней цены уже идут за 300 это в лучшем случае . Я тоже против этих разделение но увы такова судьба , кто хотел учиться и чего то добиться то они это сделали , в нижней части я вижу постоянно арабов которые почему то катаются на дорогих и очень дорогих машинах и просто сидят пьют чай , женщины ходят с таким выводком что презерватив это для них новинка .
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1k
Ugo Полчаса назад
"ОТДЕЛЯВШУЮ богатых от бедных" или "разделявшую богатых И бедных".
Елки, ну хоть немного внимания, хотя бы к заголовку...
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13k
gavrosh Час назад
Говорят они как-то не понятно.
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