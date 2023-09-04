В Перу начался снос "Стены позора", 40 лет разделявшую богатых от бедных

"Стена позора" (ранее "Стена от быдла", "Перуанская Берлинская стена") была настолько велика, что её можно увидеть со спутников.
В январе суд дал 180 дней на снос «стены позора». Наконец в прошлый понедельник начался снос. Также было объявлено, что на месте стены будут посажены деревья после распоряжения Верховного министерства окружающей среды.
«Стена позора» разделяла социальные классы на протяжении четырех десятилетий. С одной стороны, жители живут в тяжелых условиях и на грунтовых дорогах. На другой стороне самый привилегированный сектор с роскошными домами и мощеными улицами.
Да, где-то люди по сей день живут, как в фантастическом фильме
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Елки, ну хоть немного внимания, хотя бы к заголовку...