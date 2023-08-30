Унитазная трагедия на складе

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На складе готовой продукции рабочие имели неосторожность повредить стеллаж с унитазами. Падение "карточного домика" из унитазов запечатлела камера наблюдения.
Создатели данных стеллажей на складе заслуживают отдельной "похвалы".
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