Унитазная трагедия на складе

FISHKINET
Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома "Только и думает, чтобы поесть!" Топ главных претензий российских мужчин к спутницам жизни изменился "Только и думает, чтобы поесть!" Топ главных претензий российских... Такая разная жизнь айтишников, о которой многие не догадываются Такая разная жизнь айтишников, о которой многие не догадываются 15 пугающих изображений для настоящих гидрофобов 15 пугающих изображений для настоящих гидрофобов Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Пёс сделал разумный выбор Пёс сделал разумный выбор ЯЖЕМАТери отжигают: наглость попрошаек в стиле "Отдай бесплатно, жалко что ли?" ЯЖЕМАТери отжигают: наглость попрошаек в стиле "Отдай бесплатно,... Минпромторг показал первый полёт импортозамещённого самолёта SJ-100 Минпромторг показал первый полёт импортозамещённого самолёта SJ-100 "И что, все это слушать должны?": в Ташкенте "понаехавшая" россиянка разогнала местную свадьбу "И что, все это слушать должны?": в Ташкенте "понаехавшая"... Окончание купального сезона Окончание купального сезона С фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна сняли обвинения в сексуальном насилии С фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна сняли обвинения в... 20 примеров того, что в Южной Корее особая атмосфера, непонятная жителям остального мира 20 примеров того, что в Южной Корее особая атмосфера, непонятная... Презрение, порождающее любовь и обнимашки Презрение, порождающее любовь и обнимашки Жительницы Подмосковья попытались изгнать бесов из бездомной собаки Жительницы Подмосковья попытались изгнать бесов из бездомной собаки 7 русских выражений, которые невозможно перевести 7 русских выражений, которые невозможно перевести Удар, превративший продавца диванов в гения Удар, превративший продавца диванов в гения Юный рыбак поймал на удочку кошелёк с кучей денег Юный рыбак поймал на удочку кошелёк с кучей денег «Человек-паук» на самокате устроил ДТП в Анапе «Человек-паук» на самокате устроил ДТП в Анапе 20 курьёзных вещей, которые заметили на публике 20 курьёзных вещей, которые заметили на публике
Главная > Видео
Унитазная трагедия на складе

Унитазная трагедия на складе

Автор:
30 августа 2023 08:20
Метки: Видео   в мире   люди   рабочие   склад   стеллаж   унитаз   
1400
1
1

На складе готовой продукции рабочие имели неосторожность повредить стеллаж с унитазами. Падение "карточного домика" из унитазов запечатлела камера наблюдения.

Создатели данных стеллажей на складе заслуживают отдельной "похвалы".

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   в мире   люди   рабочие   склад   стеллаж   унитаз   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
сеньор Леонсио 57 минут назад
Это для Гааги, на видео похищенные у хохлов унитазы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
RIZ deadening 6 минут назад
Перефразируя одно шахматное правило - Висячие унитазы опадают !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
xbrat 15 минут назад
Скупой платит... да тут даже не дважды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
brotherirk 16 минут назад
это ж сколько в юанях то ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Vladimir 19 минут назад
Теперь они срать долго не смогут. Не потому что некуда, а потому что зарплаты не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Викторович Полчаса назад
Зато ранее "эффективный менеджер" отчитался об оптимизации системы хранения на складе готовой продукции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Мистер Фикс 49 минут назад
Это не стеллаж, это хрень.
Хозяин сэкономил на прочном - получил гору черепков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

774826



Другие посты автора
Популярное
В сети опубликовали ранее неизвестную записку В.Жириновского
В сети опубликовали ранее неизвестную записку В.Жириновского
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность
Отменяя сетевую нейтральность, Россия вновь наступает на американские грабли
Отменяя сетевую нейтральность, Россия вновь наступает на американские грабли
Удивительная женщина Холли Берри
Удивительная женщина Холли Берри
Созданы невидимые QR-коды (видео)
Созданы невидимые QR-коды (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#интересное#факты#улыбнуло#конфликт#маразм#наука#Россия
#люди#животные#кино#фильм#Еда#собака#новости#ДТП#отдых#трейлер
#в мире#Юмор#позитив#забавно#шоу бизнес#полиция#подборка#криминал#сарказм#голливуд
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре Посетителям фестиваля пришлось спасаться бегством от случайно выпущенных быков&nbsp; Посетителям фестиваля пришлось спасаться бегством от случайно выпущенных быков  Мужчина взобрался на стену без помощи рук Мужчина взобрался на стену без помощи рук Массажист женился одновременно на десяти девушках Массажист женился одновременно на десяти девушках Корова выпала из грузовика на дорогу в Англии Корова выпала из грузовика на дорогу в Англии Мужчина проникал в дома к спящим женщинам и ласкал им ноги Мужчина проникал в дома к спящим женщинам и ласкал им ноги

На что жалуетесь?

Вернуться