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Спасение упитанного фаната сборной Аргентины

Спасение упитанного фаната сборной Аргентины

Автор:
22 декабря 2022 08:26
Сообщество : Спорт
Метки: Аргентина   Болельщики   Спорт   видео   люди   фанат   футбол   
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Аргентинские футбольные болельщики пытаются помочь своему неуклюжему товарищу во время празднования победы сборной. Один из самых напряженных моментов прошедшего Чемпионата мира по футболу.
Упадёт или нет? Болельщики пытаются помочь полному парню забраться на крышу остановки общественного транспорта.

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Метки: Аргентина   Болельщики   Спорт   видео   люди   фанат   футбол   
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1  комментарий
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Довер Иванович 11 минут назад
Еще одна победа))) так держать.
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