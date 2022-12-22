Спасение упитанного фаната сборной Аргентины

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Аргентинские футбольные болельщики пытаются помочь своему неуклюжему товарищу во время празднования победы сборной. Один из самых напряженных моментов прошедшего Чемпионата мира по футболу.
Упадёт или нет? Болельщики пытаются помочь полному парню забраться на крышу остановки общественного транспорта.
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