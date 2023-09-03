Кандидат в депутаты городской думы пообещал воровать у народа после победы на выборах

767
1
1
На кадрах пьяные разговоры кандидата в депутаты гордумы города Чайковского Пермского края Альберта Илькаева и его друзей. Трое мужчин бурно спорят, что нужно делать после прихода к власти.
Сам народный избранник рассказал впоследствии, что это была реакция на провокацию со стороны коллеги, и он может ответить за свои слова.
Источник:
Ссылки по теме:
- В подмосковном Егорьевске неадекват заявился в пункт выдачи Wildberries и начал угрожать сотруднице
- Девушка красиво зачитала стих в чат рулетке
- Толпа мужчин схлестнулась в драке на детской площадке — в ход пошел строительный мусор с прилежащей стойки
- В московском метро мужчина набросился на девушку из-за того, что она закинула ноги на сиденье
- ️Мигрант из Африки напал на женщину с девочкой
Новости партнёров