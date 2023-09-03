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Кандидат в депутаты городской думы пообещал воровать у народа после победы на выборах

Кандидат в депутаты городской думы пообещал воровать у народа после победы на выборах

Автор:
03 сентября 2023 08:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Альберт Илькаев   Чайковск   видер   власть   воровать   выборы   депутат   народ   негатив   пьяные   
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На кадрах пьяные разговоры кандидата в депутаты гордумы города Чайковского Пермского края Альберта Илькаева и его друзей. Трое мужчин бурно спорят, что нужно делать после прихода к власти.

Сам народный избранник рассказал впоследствии, что это была реакция на провокацию со стороны коллеги, и он может ответить за свои слова.

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Метки: Альберт Илькаев   Чайковск   видер   власть   воровать   выборы   депутат   народ   негатив   пьяные   
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4  комментария
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36k
Опаньки 48 минут назад
надо голосовать за него. Он хотя бы выполнит свои предвыборные обещания )
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240
Александр Шевченко 5 минут назад
Напомнило классный клип.
Ссылка youtu.be
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4k
Parus59 17 минут назад
О чем пост? То, зачем идут в депутаты - общеизвестно, просто констатация факта?
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45k
Цыц тут у меня 51 минуту назад
Как будто что то другое может быть.
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