FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 922 поста • 237 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь
В Люберцах мужчина сделал предложение своей девушке прямо на школьной линейке

В Люберцах мужчина сделал предложение своей девушке прямо на школьной линейке

Автор:
02 сентября 2023 11:33
Сообщество : Жизнь
Метки: В Люберцах   Видео   линейка   милота   предложение   школа   
1137
1
1

Девушка привела дочку в первый класс. Она ответила «Да» на глазах у всей изумленной школы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: В Люберцах   Видео   линейка   милота   предложение   школа   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
КолдурасЪ 2 часа назад
В 21 веке живём, а не в средневековье каком то! Мужчинам тоже хочется романтики, шариков и цветов, тем более женщины сейчас сильные и независимые, почему бы женщинам не становиться на колени, и не отстрачивать своему избраннику, а уже потом спрашивать со слезами страсти на лице, согласен ли он стать её мужем!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
SmartCat101 8 минут назад
другого времени и места не нашел ? дебилушка!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Лещ 13 минут назад
Дибил под горшок стриженый))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vergüenza Ajena 49 минут назад
Млять....
Сплошные понты и хайп.
Другого времени и места не нашёл.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Sanar 2 часа назад
"Девушка привела дочку в первый класс" интересно чувак который сделал предложение догадывается о чём то?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

857917



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как жилось в подводной деревне Кусто?
Как жилось в подводной деревне Кусто?
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
«Стёпа», «Потеха»,«Варяг» и «Эх-Ма», которые были первыми
«Стёпа», «Потеха»,«Варяг» и «Эх-Ма», которые были первыми
Как Лев Толстой остался без штанов
Как Лев Толстой остался без штанов
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#люди#факты#девушки#школа#дети#СССР#актеры#линейка
#животные#Прикол#интересно#шоу бизнес#кино#фильм#позитив#подборка#трейлер#новости
#Юмор#в мире#США#история#полиция#знаменитости#сарказм#собака#1 сентября#образование
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Горные львята впервые увидели людей: биологи из Санта-Моники в США проверили потомство отлучившейся на охоту львицы Горные львята впервые увидели людей: биологи из Санта-Моники в США проверили потомство... В зоопарке в Санкт-Петербурге родился очаровательный детёныш манулов В зоопарке в Санкт-Петербурге родился очаровательный детёныш манулов На Алтае выпускники станцевали под окнами роддома вальс для своей учительницы На Алтае выпускники станцевали под окнами роддома вальс для своей учительницы На линейке в честь Дня знаний первоклассникам Хабаровска показали танец живота На линейке в честь Дня знаний первоклассникам Хабаровска показали танец живота Жалобно скулил: сотрудники МЧС спасли щенка из бетонного плена Жалобно скулил: сотрудники МЧС спасли щенка из бетонного плена

На что жалуетесь?

Вернуться