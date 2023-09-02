В Люберцах мужчина сделал предложение своей девушке прямо на школьной линейке

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Метки: В Люберцах Видео линейка милота предложение школа
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Сплошные понты и хайп.
Другого времени и места не нашёл.....
А "предложение" - отрепетированная акция дабы привлечь к себе внимание..