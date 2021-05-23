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На Алтае выпускники станцевали под окнами роддома вальс для своей учительницы

На Алтае выпускники станцевали под окнами роддома вальс для своей учительницы (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 мая 2021 10:06
Сообщество : Жизнь
Метки: видео   выпускной   милота   роддом   ученики   учительница   фото   школа   
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В Горно-Алтайске выпускники пришли в роддом, чтобы поздравить с последним звонком свою учительницу, которая родила несколько дней назад.

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Метки: видео   выпускной   милота   роддом   ученики   учительница   фото   школа   
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3k
Димка Смола/67 Час назад
А может это поколение еще не потеряно? Молодцы!
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2k
LekS Час назад
А как пишется слово "придет" учительница так и не смогла объяснить
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40k
Александр Час назад
Молодцы, есть же дети как дети! Так держать!
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