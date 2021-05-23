– Если учитель не смог прийти на последний звонок, то последний звонок придет к учителю, – сказано в подписи к видео.



За несколько часов трогательный ролик собрал более миллиона просмотров и свыше 12 тысяч комментариев. Пользователи написали, что такими школьниками можно гордиться и отмечали, что сами едва сдерживали слезы, когда смотрели это видео.



Педагог также оценила сюрприз своих учеников. Она смотрела на танец в окно и покачивалась вместе с младенцем в такт мелодии.



– Как сказал учитель, это самый лучший подарок в честь дня рождения ее сына, – написала автор ролика.