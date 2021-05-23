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В Горно-Алтайске выпускники пришли в роддом, чтобы поздравить с последним звонком свою учительницу, которая родила несколько дней назад.
В субботу, 22 мая, алтайские школьники проводят торжественную линейку и празднуют фактическое окончание школы. Ученики одной из школ Горно-Алтайска оригинально поздравили свою классную руководительницу, которая находилась в роддоме. После официальной церемонии школьники пришли к медицинскому учреждению и через открытую форточку протянули букет любимому педагогу. После этого они станцевали вальс прямо под окнами ее палаты.
– Если учитель не смог прийти на последний звонок, то последний звонок придет к учителю, – сказано в подписи к видео.
За несколько часов трогательный ролик собрал более миллиона просмотров и свыше 12 тысяч комментариев. Пользователи написали, что такими школьниками можно гордиться и отмечали, что сами едва сдерживали слезы, когда смотрели это видео.
Педагог также оценила сюрприз своих учеников. Она смотрела на танец в окно и покачивалась вместе с младенцем в такт мелодии.
– Как сказал учитель, это самый лучший подарок в честь дня рождения ее сына, – написала автор ролика.
За несколько часов трогательный ролик собрал более миллиона просмотров и свыше 12 тысяч комментариев. Пользователи написали, что такими школьниками можно гордиться и отмечали, что сами едва сдерживали слезы, когда смотрели это видео.
Педагог также оценила сюрприз своих учеников. Она смотрела на танец в окно и покачивалась вместе с младенцем в такт мелодии.
– Как сказал учитель, это самый лучший подарок в честь дня рождения ее сына, – написала автор ролика.
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