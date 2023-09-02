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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 684 поста • 38 подписчиков подписаться
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В Китае девушка вместе со спасателями пыталась отговорить подругу от прыжка с небоскреба

В Китае девушка вместе со спасателями пыталась отговорить подругу от прыжка с небоскреба

Автор:
02 сентября 2023 10:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Девушка   Китай   Спасение   дружба   небоскреб   прыжок   самоубийство   
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Чтобы усыпить её бдительность, она даже притворилась, что подвернула ногу, а потом, выбрав момент, бросилась и стянула самоубийцу с края крыши.

Актриса больших и малых китайских театров)

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Метки: Девушка   Китай   Спасение   дружба   небоскреб   прыжок   самоубийство   
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3  комментария
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34k
АнтонПолднев 2 часа назад
Не прыгнула сегодня, прыгнет завтра. К сожалению, как правило, если человек решился, то не передумает. С другой стороны тот, кто решился, не будет сидеть ножками дрыгать. Он прыгнет.
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2k
khvatich 2 часа назад
Заботливые, диван подставили.)
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3k
kca-opa 2 часа назад
Отдохнёт в дурке полгодика, поработают с ней, глядишь, и передумает
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