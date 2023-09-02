В Китае девушка вместе со спасателями пыталась отговорить подругу от прыжка с небоскреба

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Чтобы усыпить её бдительность, она даже притворилась, что подвернула ногу, а потом, выбрав момент, бросилась и стянула самоубийцу с края крыши.
Актриса больших и малых китайских театров)
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