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Панда Юбао озадачила посетителей зоопарка

Панда Юбао озадачила посетителей зоопарка

Автор:
02 сентября 2023 08:28
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   Юбао   панда   полный рост   попа   
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Ну а теперь поговорим о действительно серьезных вещах.

Все мы привыкли, что панды - это такие милые неуклюжие колобочки, которые любят баловаться и предаваться гедонизму. Так-то оно так, но видели ли вы когда-нибудь, как панда встает в полный рост и поворачивается попой ко всем. Панда Юбао из зоопарка Чунцина решила полакомиться угощением, зрелище получилось весьма необычное.


Некоторые посетители зоопарка предположили, что панда уж очень напоминает мужика в костюме. Но вот бодро жующая голова зверя заставляет в этом предположении усомниться.


Не всем с попами везет😒

Источник:

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Метки: Видео   Китай   Юбао   панда   полный рост   попа   
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2  комментария
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80k
Доктор Джонс Полчаса назад
"Не всем с попами везет".
Китаянки сплошь плоскозадые...
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3k
Andy Birkin 7 минут назад
Всё таки панды - медведи, а они очень хорошо на задних лапах стоять умеют. Но панды не впадают в спячку, поэтому жировые отложения на попе у них небольшие, не как у бурых.
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