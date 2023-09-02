Панда Юбао озадачила посетителей зоопарка

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Ну а теперь поговорим о действительно серьезных вещах.
Все мы привыкли, что панды - это такие милые неуклюжие колобочки, которые любят баловаться и предаваться гедонизму. Так-то оно так, но видели ли вы когда-нибудь, как панда встает в полный рост и поворачивается попой ко всем. Панда Юбао из зоопарка Чунцина решила полакомиться угощением, зрелище получилось весьма необычное.
Некоторые посетители зоопарка предположили, что панда уж очень напоминает мужика в костюме. Но вот бодро жующая голова зверя заставляет в этом предположении усомниться.
Не всем с попами везет😒
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