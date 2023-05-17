Китаец пробует сюрстрёмминг

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Житель Поднебесной решил побаловать себя знаменитым шведским деликатесом. Сюрстрёмминг представляет собой консервированную квашеную сельдь с очень резким и отталкивающим запахом.
Аппетитно жуёт, чертяка. И никаких рвотных позывов!
А может быть дело в перце?
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Например как у скандинавов, которые с трудом едят грибы и трпвятся даже обычными съедобными, потому что их предки много поколений не употребляли грибы в пищу.