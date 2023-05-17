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Китаец пробует сюрстрёмминг

Китаец пробует сюрстрёмминг

Автор:
17 мая 2023 09:07
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Китай   Сюрстрёмминг   видео   деликатес   китаец   
1630
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Житель Поднебесной решил побаловать себя знаменитым шведским деликатесом. Сюрстрёмминг представляет собой консервированную квашеную сельдь с очень резким и отталкивающим запахом.

Аппетитно жуёт, чертяка. И никаких рвотных позывов!

А может быть дело в перце?

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Метки: Еда   Китай   Сюрстрёмминг   видео   деликатес   китаец   
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26  комментариев
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5k
pinbalist 2 часа назад
Он только после ковидлы - ни вкуса, ни запаха не чувствует :)
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2k
Lexx 7 минут назад
Может у него насморк и он через заложенный нос не чувствует запах.
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3k
Pioner76 8 минут назад
Ну если учесть то, что китайцы вообще едят, то этим их точно не удивишь...
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6k
a6m5 8 минут назад
А гарнир должен быть из молодой поросли бамбука в обезьяньем помёте.
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16k
Dobryi_KOT 15 минут назад
Китайцы вообще без разбора жрут всё, что шевелится. Подумаешь, здесь какой-то сюрстрёмминг!
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26k
Егор 19 минут назад
На чемпионате мира по поеданию несъедобного сборную Китая дисквалифицировали.
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2k
vijilante 20 минут назад
Кароч' : либо кансерва не настоящая , а типа "Лайтс" либо он в натуре больной ублюдок.
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341
Stekr Полчаса назад
Китайцы всеядны.
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13k
Konstantin Полчаса назад
Аж передёргивает. Многие пишут что в помещении лучше не открывать, а тут вообще поедает как обычную консерву.
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Vladimir Полчаса назад
Вкусно - не вкусно. Все зависит от точки зрения. Китайцев ничем не удивить.
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7k
Marlboro Полчаса назад
Он наверное до этого закинул пару перцев чили, чтобы вообще вкус не чувствовать и давай наяривать селедку :)
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300
Гугенот Полчаса назад
У него в комнате сейчас такой духан... только в полном ОЗК можно входить...
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15k
banzai7 Полчаса назад
Не летучая мышь, конечно, но тоже ничего.
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4k
solovei7 36 минут назад
Китайцы и покруче хрень едят))
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22k
sanchesS80 36 минут назад
Ну вот так его едят нормальные люди. А не те, которые ради просмотров кривляются и рыгают. Еда как еда, ну пахучая. Вполне съедобна на черном хлебе, да под водочку.
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78
Homefighter 49 минут назад
Рис то зачем? Хлебушка помакать в жижу этую
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2k
Fiverknot Час назад
Интересно другое, само поедание этого "деликатеса" не вредно для организма, который такое никогда не ел? Т.е. даже если человека от этой вони не стошнит, есть ли в организме необходимые ферменты чтобы это переварить, а не схватить отправление.
Например как у скандинавов, которые с трудом едят грибы и трпвятся даже обычными съедобными, потому что их предки много поколений не употребляли грибы в пищу.
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12k
GROMOZEKA Час назад
Это даже выглядит отвратно
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4k
Палыч Час назад
наши узкоглазые друзья чего там у себя только не жрут, хер ли им этот сюрстреминг
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11k
Mike 2 часа назад
Простите, я один чувствую запах этого сюрстрёммингa?
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