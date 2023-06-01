В Китае использовали 200 гидравлических роботизированных ходунков, чтобы переместить школу

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Китайские специалисты использовали около 200 гидравлических роботизированных ходунков, чтобы переместить старую школу на 60 метров от прежнего места
Процесс перемещения 7600-тонного здания, включая разворот здания, занял 18 дней.
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