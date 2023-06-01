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В Китае использовали 200 гидравлических роботизированных ходунков, чтобы переместить школу

В Китае использовали 200 гидравлических роботизированных ходунков, чтобы переместить школу

Автор:
01 июня 2023 10:31
Метки: Китай   видео   здание   перемещение   роботизированные ходунки   роботизированных ходунков   школа   
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Китайские специалисты использовали около 200 гидравлических роботизированных ходунков, чтобы переместить старую школу на 60 метров от прежнего места

Процесс перемещения 7600-тонного здания, включая разворот здания, занял 18 дней.

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Метки: Китай   видео   здание   перемещение   роботизированные ходунки   роботизированных ходунков   школа   
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2  комментария
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158
Человек Разумный 2 часа назад
Звучит очень круто, если забыть что первый каменный дом передвинули в Москве в 1898 году, в 1937 году это было уже массовое явление когда десятки домов вместе с подвалами перемещали по плану реконструкции города.
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454
Maksim 2 часа назад
Ну не впечатляет.
https://kran-liebherr.ru/peredvijenie-domov-v-moskve-v-cccp/https://kran-liebherr.ru/peredvijenie-domov-v-moskve-v-cccp/
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